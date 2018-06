Opava zřejmě začne ligu v Brně, chybí už jen souhlas zastupitelů

ČTK o tom informoval náměstek brněnského primátora Petr Hladík.

Hlavním nedostatkem opavského stadionu je chybějící vyhřívaný trávník, který se začal instalovat po skončení druhé ligy. Práce by měly skončit v září. Kromě trávníku se musí vybudovat ještě kotelna a upravit prostory VIP a tiskového střediska. Opavský klub předpokládá, že v Brně odehraje maximálně čtyři utkání.

„Smlouva je koncipována na celý ligový ročník. Bude záležet na opavském klubu, na kolik zápasů ji využije. Nyní se ještě řeší souhlasy o pořadatelství a financování městské policie, která je placená městem. Tyto náklady by měla uhradit Opava,“ řekl Hladík.

Ve hře byla ještě varianta, že by opavský ligový nováček hrál domácí zápasy ve Znojmě. Nakonec dostalo přednost bližší Brno, vzdálenost mezi oběma stadiony je 175 kilometrů. Opavský klub uvažuje o tom, že na zápasy do Brna vypraví pro své fanoušky zvláštní vlak. „Kluby jsou v podstatě na všem domluvené. Termínová kolize by neměla nastat,“ řekl tiskový mluvčí fotbalistů druholigové Zbrojovky Martin Lísal.

Před pěti lety v sezoně 2013/14 využili brněnský azyl po postupu do nejvyšší soutěže fotbalisté Znojma, kteří měli stejný problém s vyhřívaným trávníkem a zázemím, jako má nyní Opava. Znojmo po roce sestoupilo do druhé ligy.