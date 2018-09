Už nehrajeme hurá fotbal, říká opavský útočník Smola

„Zápas nám vyšel, jak jsme si představovali,“ řekl opavský útočník Tomáš Smola. „Prvních dvacet minut jsme měli trošku problém s presinkem, ale první gól nás uklidnil.“

První gól jste dal vy. Bylo těžké míč trefit?Mohl jsem do toho dát větší razanci, ale balon šel do protipohybu gólmana, takže to měl těžké.

Co vaše oslava ve stylu kovboje?

Se Simim (stoper Dominik Simerský) vymýšlíme nějaké blbosti. Dneska jsem říkal, že udělám Griezmanna (francouzský reprezentant se inspiroval ve videohře – pozn. red.), protože jsem od rána tvrdil, že dám gól a vyhrajeme.

Tušíte, jestli to byl váš poslední duel v Brně?

To nevím. Možná bude naše opavské hřiště hotové na Bohemku (6. října), ale možná ještě ne. Ale už máme v Brně dvě vítězství za sebou, tak jsme tam jako doma.

Opravdu jako doma?

Ne, to byla nadsázka. Chceme hrát v Opavě, tam bude plný dům, je to úplně něco jiného než tady. Ale dokud tady budeme hrát, tak s tím nic neuděláme.

Zatím jste v Brně získali sedm bodů z možných patnácti.

Se Zlínem a Libercem jsme mohli uhrát víc. Ale budeme skromní. Každý bod se počítá.

Zvedáte se?

Měli jsme hrozně těžký los a sžívali se s ligou. Poslední zápasy to už vypadá, jak by mělo. Zvedáme se. Teď nás čekají týmy na naší úrovni. V nich musíme bodovat.

Jak se vaše hra změnila po příchodu trenéra Kopeckého?

Už nehrajeme takový hurá fotbal. Za pana Skuhravého jsme si v kabině říkali, že bychom měli hrát trošku zezadu, ale měl svoji hlavu. Nyní je to lepší, bezpečnější.