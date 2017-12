Zimní cíl opavských fotbalistů? Musíme zapracovat na obraně, velí kouč

„Podzim byl pro nás hodně náročný,“ prohlásil opavský trenér Roman Skuhravý. „Byli jsme v úplně nové situaci, v roli favorita. Možná to bude znít ješitně, což nechci, ale největším soupeřem jsme byli sami sobě.“

Proč? „Naše výkony provázela nevyrovnanost,“ odpověděl kouč. „O to víc si cením bodového zisku, který jsme dosáhli.“

Jednatřicet bodů odpovídá Skuhravého představám. „Chtěl jsem jich mít nejméně třicet, takže jsme ve hře o postup. Moc dobře ale víme, že na jaře to bude obrovský náročné. Postoupí ti nejsilnější.“

Opavští podle trenéra musejí v zimní přípravě nejvíce zapracovat na obraně. „To jsem ale říkal i loni. Našim hráčům se líbí útočit, takže defenziva je taková vachrlatá, ale to jde za mnou. S tím si musím jako trenér poradit.“

Na podzim Slezský FC často hrál s tříčlennou obrannou řadou. Znamená to, že na jaře by tým mohl nastupovat s více obránci?

„Nad tím se určitě zamyslíme,“ řekl Roman Skuhravý. „Ale to, že jsme přešli na tři, mělo své důvody. Vyhovuje to Zavadilovi, když hrajeme zároveň i se třemi středními záložníky, a hlavně nám chyběli krajní obránci. Dva jsme měli zraněné, takže pro tříčlennou obranu jsme se rozhodli z nutnosti vzhledem k tomu, jaké jsme měli hráče k dispozici. Teď si vše vyhodnocujeme a uvidíme, s čím půjdeme do jara.“

V odvetách budou mít Opavští výhodu v tom, že se svými největšími soupeři o postup budou hrát doma. Tedy s druhým Třincem, třetí Příbramí i čtvrtými Českými Budějovicemi. Jarní část Opavští začnou 3. března doma s Ústím nad Labem.