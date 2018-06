Opavští rozjeli přípravu s Juřenou a Řezníčkem, azyl v Brně se protáhne

„Jsme domluveni s oběma hráči a vesměs i s kluby. Jsme rádi, že tady jsou. Jednáme ještě s Vítkovicemi o příchodu Filipa Twardzika,“ uvedl opavský generální manažer Alois Grussmann.

„Jak Venca, tak Honza byli ve svých týmech klíčoví hráči a v mých očích svou kvalitou přerostli druhou ligu,“ uvedl opavský trenér Roman Skuhravý, který si po postupu z národní ligy přál mužstvo doplnit především rychlostními typy hráčů.

Podařilo se to?

„Honza Řezníček je jednoznačně playmaker, Venca Juřena, a pokud by vyšel i Filip Twardzik, rychlí jsou,“ řekl kouč. „Přesto jsme ještě chtěli jednoho abnormálně rychlostně vybaveného fotbalistu, což se nám bohužel v případě Kuby Peška (z Českých Budějovic) nepovedlo. To se stává, nemůžeme koupit každého, na koho si ukážeme. Máme ale vyhlédnutého ještě jednoho mladšího kluka.“

V Opavě už nebude pokračovat Václav Mozol, jenž hostoval ve Frýdku-Místku, a z jarního kádru skončili Michal Stříž, Ondřej Kotík a... Zdeněk Pospěch.

Pospěch se rozhodl skončit

„Zdeněk se kvůli problémům s kolenem rozhodl, že už do toho nepůjde, a my to respektujeme,“ řekl Roman Skuhravý. „Musíme ale najít nějaký způsob, abychom ho měli co nejčastěji v kabině. V jaké roli, o tom budeme teprve jednat, ale moc bych si přál, aby byl třeba součástí realizačního týmu.“

Opavští se v přípravě budou chystat i na to, že zpočátku sezony kvůli stavbě vyhřívaného trávníku musejí hrát domácí zápasy v brněnském azylu. Tam měli nastoupit ke čtyřem zápasům do 7. září, jenže působení v Brně si prodlouží nejméně o měsíc, jelikož do výběrového řízení na stavbu vyhřívaní na Městském stadionu v Opavě se nikdo nepřihlásil. Jak uvedli zástupci klubu, dvě firmy, které v Česku vyhřívání dělají, jsou vytížené. Představitelé města, jemuž stadion patří, tak musejí vypsat nové zkrácené vyběrové řízení. Pokud to už vyjde, stavba začne v srpnu.

„O tom zpoždění nechci vůbec přemýšlet,“ komentoval komplikace se stadionem trenér Skuhravý. „Já mám za úkol připravit mužstvo a udělám vše pro to, aby tomu tak bylo. To jsou překážky, které silný tým musí překonat.“