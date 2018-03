Těžké zápasy teprve přijdou, předvídá opavský Svozil

„Šel jsem tady s tím, abych se do základu probojoval, což se mi podařilo a zatím to funguje. Ale... Je teprve začátek, takže bych neříkal, že jsem do sestavy zapadl,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Svozil, který začínal s velkým fotbalem v Sigmě Olomouc.

Celkově vám i Opavě vstup do jara vyšel. Takže můžete být spokojený?

Tak jsem si start ani nepředstavoval. Ale jak už jsem říkal, vážně jsme na začátku. Těžké zápasy teprve přijdou. Minule doma s Ústím (2:0) jsme si vyzkoušeli, jak se hraje pod tlakem, protože jsme byli poprvé doma a předtím v těch dvou utkáních venku jsme pod ním až tolik nebyli a bylo to z naší strany lepší.

Ale zvítězili jste.

To ano, i když to byl takový bojovný výkon. Nedostali jsme se do hry, jak jsme si představovali. Tři body jsme urvali se štěstím, ale bez inkasované branky.

Ve Znojmě jste byl dva a půl roku. V čem je Opava jiná?

Je to větší klub, s většími ambicemi. Nechci říkat, že je tady kvalitnější kádr, ale je tu více ofenzivnějších fotbalistů. Pro mě to je krok nahoru.

Načichl jste už atmosférou, kdy klub žije bojem o postup?

Jasně. Minule s Ústím jsme to viděli - plný kotel fanoušků. Za to by se nestyděly kluby v první lize. Atmosféra byla fantastická, hnala nás dopředu.

A vy jste hrál poprvé doma...

Ale už jsem si to tu vyzkoušel jako hostující hráč. A musím říct, že těm cizím týmům se tu hraje lépe než jinde, protože je zde fotbalová atmosféra. Jsou to však naši fanoušci, takže jim děkuji za podporu.

Teď do Opavy přijede „vaše“ Znojmo.

To bude trochu specifičtější, ale musíme k tomu přistoupit jako ke každému zápasu. Nebude to nic jednoduchého, ale musíme jít krůček po krůčku k našemu vysněnému cíli.

Víte, jak na Znojmo, kdyby chtěl trenér Skuhravý poradit?

Nedávno Znojemští měnili trenéra, přišli tam nějací noví kluci, ale podle mě je podstatné, abychom se soustředili sami na sebe a neřešili soupeře.