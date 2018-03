Fotbalová Opava stále shání silného partnera, aby měla na ligu

Fotbalisté Slezského FC zatím spoléhají především na podporu města.

„To však více než dosud nemůže mužstvu dávat,“ upozornil náměstek primátora a místopředseda klubu Martin Víteček. „Na nás ale je, abychom měli, pokud postup vybojujeme, peníze na nejvyšší soutěž.“

Předseda představenstva SFC Opava Marek Hájek tvrdí, že příští sezonu bude mít klub, pokud uspěje v boji o první ligu, pokrytý i díky bonusům za postup. „Jednu sezonu bychom s tím, co nyní máme, a se stávajícím zázemím, důstojně odehráli, ale náš cíl je působit v nejvyšší soutěži dlouhodobě, a to se bez strategického partnera neobejdeme,“ upozornil Hájek.

Leč Opavští ho hledají od svého znovuvzkříšení, od pádu z první ligy rovnou do krajského přeboru v roce 2005. Tehdy klub bojoval o přežití.

„Na tom, abychom sehnali strategického partnera, usilovně pracujeme tři roky, protože možnosti města platit profesionální klub jsou ze zákona omezené, i když je jeho majoritním vlastníkem,“ upozornil Marek Hájek.

Připomněl, že jednoho partnera loni našli. Zájem o koupi klubu měla švýcarská firma TICC, GmbH, která za dvě třetiny akcií klubu slibovala kromě městem požadovaných padesáti milionů dalších sto milionů jako dar. Jenže zastupitelé požadovali podrobnější informace o společnosti a ty nedostali.

„Neprošlo to politicky,“ řekl Marek Hájek. „Nebereme to tragicky, jsme z toho pokusu poučeni. Další takový záměr připravíme lépe ve vztahu k opozici. S jejími lídry budeme jednat tak, abychom nedospěli k nesmyslné politické dehonestaci naše partnera a aby byl pro zastupitele akceptovatelný.“

Dodal, že nový zájemce o klub by se mohl brzy objevit. A Opavané ho nutně potřebují najít. „Jinak nejsme schopni udržet klub na nejvyšší úrovni dlouhodobě. Mikroregion Opavy není schopen podporovat první ligu,“ podotkl Marek Hájek.

Náměstek Víteček uvedl, že město v současnosti do A mužstva ročně dává nejvýše 1,8 milionu korun. „Víc v rámci veřejné podpory nemůže. Limit je dvě stě tisíc euro za tři roky.“ Hájek dodal, že nad rámec této částky jde z magistrátu do fotbalového klubu 15 milionů korun. „Na mládež dvanáct a na provoz sportovišť plus minus tři. To je významná částka,“ upozornil Marek Hájek.

Nutné bude vyhřívání

Pokud by se Opavští mezi elitu probojovali, museli by před startem sezony investovat odhadem třicet až padesát milionů korun.

Nutností je vyhřívaný trávník, který na stadionu chybí. Opravit by museli i osvětlení a mít náhradní zdroj elektřiny.

„Na vyhřívání máme dokumentaci od roku 2009, kterou aktualizujeme a město nám vždy obnovuje stavební povolení,“ řekl technický ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan. Odhaduje, že vyhřívaný trávník by přišel na dvacet milionů korun. „Do dvou milionů bychom zaplatili za náhradní zdroj elektrické energie, který je také nezbytný, a další miliony by šly na nejnutnější stavební úpravy stadionu, případně na novou světelnou tabuli.“

50 milionů korun. Až tolik by museli Opavští zaplatit na úpravy stadionu po případném postupu.