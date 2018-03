Opavští fotbalisté rozjeli jaro třemi výhrami, trenér spokojený není

Jenže trenér Roman Skuhravý spokojený nebyl. „Raději budu vyhrávat 5:4, ale takový výkon, který jsme předvedli... Dneska si opravdu cením jen vítězství, protože ta hra, to jsme nebyli my,“ uvedl kouč. „Trochu mě to mrzí, protože náš plán nalákat sem diváky se nemění. Na jednu stranu to dokážu pochopit, ale na druhou jsem si už myslel, že jsme dál.“

V čem byl problém? „Byl to náš první zápas doma, fanoušci, vidina postupu. Těch faktorů tam je víc, ale vždycky rozhoduje hlava, protože hráči jsou natrénování,“ odpověděl Skuhravý. „Předtím odehráli fantastické utkání, celý týden vypadali dobře, a dneska i zkušení hráči jako Pospěch a Zavadil nebyli přesní. Tady vidíte, že psychika je mocná čarodějka.“

Zdeněk Pospěch s tím souhlasil. „Celý týden jsem se potýkal se svalovým zraněním, což se na mě trošičku podepsalo. Necítil jsem se tak lehký, bylo to tuhé, pomalé s balonem. I ta myšlenka a reakce byly pomalejší,“ přiznal. „Ale nešlo to celému týmu, což bylo možná opravdu tím, že šlo o první domácí zápas. Ale vyhráli jsme i přesto, že jsme nehráli skvělý fotbal. Tým ukázal sílu, urvali jsme body bojovností.“

Ústečtí měli více ze hry, Zeman hned v úvodu trefil tyč a v poslední minutě Richter kopal penaltu, ale překopl branku... K tomu hosté měli snad 15 rohů, v posledních třech minutách první půle dokonce pět za sebou.

„Když máte tolik rohů a nemáte z toho žádnou gólovku, tak je to svým způsobem naše chyba,“ uvedl ústecký brankář Petr Vašek. „Opavští hráli účelně. Když útočili, dostali se do šancí a vyšlo jim to dvakrát. Domácí stříleli na branku, my ne. A o tom je tlak.“

Opavští ukázali sílu, byť nehráli nejlépe. „Pomohli jsme si standardkou, zase dali gól Kuzmanovič a Smola, takže jsme nebezpeční, ale byl to nejhorší výkon, co jsem u týmu,“ tvrdí trenér Skuhravý. „Nebyla tam kombinace, klid, pohyb. Byli jsme daleko od sebe, ale snad nám to poslouží k tomu, abychom se poučili a příště to bylo lepší.“