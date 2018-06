Během dvou let se mi úplně změnil život, tvrdí opavský útočník Puškáč

Ještě před dvěma roky hrál David Puškáč divizi za Lokomotivu Petrovice a chodil do práce. Dělal skladníka a číšníka.

Letos už pomohl Slezskému FC Opava vystřílet postup mezi českou elitu, když dal v národní lize dvanáct branek. Dalších šest přidal za opavskou rezervu v divizi, kterou hrál, aby se v silné konkurenci opavských útočníků udržel v zápasovém rytmu.

„Je to skutečný sen. Během dvou let se mi úplně změnil život,“ řekl Puškáč. „Něco takového, že bych někdy mohl hrát ligu, jsem si ani nepředstavoval.Opavě jsem za tu možnost hodně vděčný.“

Puškáč začínal v Karviné, ale tam se neprosadil. I kvůli zranění. V sezoně 2015/2016 hrál divizi za Petrovice, přičemž se trefil devětkrát. Na podzim 2016 dal osm branek za Petřkovice v moravskoslezské lize, načež odešel do Opavy...

„Než jsem šel do Petrovic, tak jsem byl zraněný a skoro rok a půl jsem pořádně nehrál,“ připomněl. „Když jsem pak přešel do Petřkovic, nebyl to takový velký skok jako z třetí ligy do Opavy, protože hrát profesionální soutěž je obrovský rozdíl.“

Postupně mu trenéři dávali příležitost a jeho výkonnost stoupala. „Teď už cítím, že soutěž zvládám,“ přiznal. Závěr sezony mu vyšel famózně. V závěrečných sedmi zápasech nastřílel šest branek.

„Je to až neuvěřitelné, jak se to sešlo,“ usmál se. „Ale více jsem se zaměřil na práci v šestnáctce. A měl jsem i potřebné štěstí. Kluci mě zásobovali výbornými centry, takže ty góly jsou zásluha celého týmu. Jen jsem byl na hrotu a zakončoval. Za vše ostatní musím poděkovat klukům.“

Jenže kolikrát hráči před brankou jsou a góly nedávají. Takže nestačí tam jenom být... „Je to moje práce a snažím se ji dělat na sto procent,“ namítl David Puškáč.

Stále lituje, že postupovou radost Opavští neprožili přímo na hřišti. Ve 27. kole totiž remizovali na hřišti Olympie Praha 1:1 a až druhý den, když Varnsdorf porazil Pardubice 4:2, bylo o postupu Slezského FC jasno.

„Vidět ten výsledek na mobilu bylo hodně příjemné,“ řekl Puškáč. „Ale je škoda, že nám to nevyšlo už na té Olympii. Byli tam s námi fanoušci a ty emoce s nimi jsou vždy větší. Ale i tak to byla nádhera.“

Jak se na ligu, která začne 21. července, těší? „Odpověď je jednoduchá – moc,“ smál se. „Vždyť před dvěma roky mě něco takového ani nenapadlo. Teď budeme v lize. Budu šlapat, a pokud mi trenér Skuhravý dá důvěru, budu makat nadoraz.“

David Puškáč je přesvědčený, že nynější opavské mužstvo je vynikající. „Určitě přijdou i nějaké posily, ale už v předešlé sezoně v domácím poháru jsme dokázali prvoligovým týmům konkurovat,“ připomněl loňský postup do finále poháru. „Ale doplnění kádru je na trenérovi a vedení.“

A Puškáč se v lize potká i se svou rodnou Karvinou, která se na poslední chvíli mezi elitou udržela. „V Karviné jsem prožil těžké období, ale nepřál jsem jim, aby sestoupili. V klubu je nové vedení, dobré zázemí. Nehráli špatný fotbal, bohužel nesbírali body. Měli spoustu remíz, a proto byli dole.“