Opavský trenér Kopecký: Jsem rád, že Baroš už může hrát

Musíte mírnit nažhavení hráčů na utkání, aby nebyli přehecovaní?

Mírnit... Kluci se na ten zápas těší stejně jako ti baníkovští. Určitě tu bude perfektní kulisa, ale mírnit... Něco si řekneme a hráči vědí, o co jde, takže nějaká přemotivovanost nehrozí. Důležité je, abychom se na ně připravili po herní stránce, a uvidíme.

Baník v minulém kole doma prohrál s Plzní 0:1. Vy jste v dobře rozehraném utkání remizovali v Olomouci 2:2. Kdo na tom bude psychicky lépe?

Podle těch zápasů bych to nebral. Baník má velmi dobrou formu, a co mám informace, tak i když prohrál, odehrál velmi dobré utkání. V poháru přes Plzeň postoupil. Budeme dělat vše pro to, abychom bodovali.

Do sestavy Baníku se zřejmě vrátí útočník Milan Baroš. Je to pro vás hrozba?

Jsme rádi, že bude hrát.

Opava vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 14 hodin

Je to větší hrozba?

To nám nevadí.

Jak na něj?

Vždycky je nějaká možnost. Milan je velká osobnost českého fotbalu, samozřejmě dobrý fotbalista, ale uvidíme, jestli nastoupí.

Kdo z vašich hráčů by s ním měl nejčastěji svádět souboje?

Milan má svůj způsob hry, ale my se musíme připravit sami na sebe. V lize je dost dobrých útočníků, takže kluci, kteří nastoupí, si budou vědět rady.

Jak moc vašemu týmu pomohl návrat obránce Jana Žídka, který před svým zraněním patřil k oporám?

Honza patřil mezi nejlepší hráče. A jeho výkony jsou slušné i po tom, co se vrátil. Věřím, že bude ještě lepší. Pomohl mužstvu k hernímu vzestupu. Hodí se nám i do rozestavení, do čtyřčlenné obrany.

Hráči Baníku mají vesměs velké ligové zkušenosti. To vám až na Zavadila chybí. Může to hrát roli?

Když porovnáme náš tým se všemi prvoligovými soupeři, tak také jejich fotbalisté mají větší ligové zkušenosti než naši. O to větší to pro nás je výzva, o to větší motivace, aby se naši hráči dostali ještě někam výše, do ještě lepší společnosti. Tak to je, je to fakt. Někdy to však nic neznamená.