Sparta nepatří tam, kde nyní je. Musíme skončit co nejvýš, říká Zahustel

Sparta ho s Plzní na domácím stadionu prohrála 0:1. V tabulce je na šestém místě a na Viktorii už ztrácí patnáct bodů. Po deseti kolech to je obrovský rozdíl.

„Ve sportu a zvlášť ve fotbale se může stát cokoli. Ale Plzeň je v laufu, má potřebné štěstí a má všechno ve svých rukou,“ říká sparťan Zahustel.

Pro Spartu už je titul odepsaný?

My se teď budeme muset soustředit hlavně na sebe. Musíme skončit v tabulce nejvýš, co to půjde. Protože tam, kde Sparta teď je, tam nepatří. My musíme bojovat za dres, co máme na sobě.

Co by teď Spartě pomohlo?

My musíme vyhrát a chytnout nějakou šňůru. Čtyři, pět zápasů a pak to půjde, ale musíme mít hlavy nahoře, pořád je před námi spoustu zápasů a my se musíme soustředit na ten další.

Lze se odrazit od výkonu proti Plzni? V aktuální sezoně patřil k těm nejlepším, souhlasíte?

Já nevím. Furt se o tom bavíme. My zahrajeme s Karvinou, pak zase venku špatně, to samé s Teplicemi a pak venku znovu špatně. Pořád je to takové nahoru dolů, už to chce držet nějakou laťku, dobré výkony. Potřebujeme bodovat, dneska jsme zas nebodovali.

Zápas mohla zlomit i vaše šance. V dobré pozici jste však hlavičkoval jen do brankáře.

Možná to byl klíčový moment, sedmdesátá minuta, nerozhodný stav... To se musí dávat, tlačil jsem to na zadní, ještě o zem, ale málo jsem to umístil.

VIDEO: Sparta si od rozhodčích zaslouží respekt, říká Stramaccioni

A rozhodnutí rozhodčího? Celý váš tým se hodně zlobil, že sudí neodpískal v závěru penaltu po ruce Bakoše. A byly tam i další sporné momenty.

Podle mě to ruka byla, ale rozhodčí to nepískl, tak penalty nebyly... Víc bych se k tomu asi nevyjadřoval.