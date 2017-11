Nenechat soupeři ani metr prostoru, popsal Mihálik recept na Slavii

Slavia tak v Jablonci v lize nedokázala vyhrát ani na devátý pokus. „Sníh pro nás žádný problém nebyl, protože třeba já jsem na to z Jablonce hodně zvyklý. S bodem jsme nakonec spokojení, na hřišti jsme nechali všechno a vydřeli jsme ho,“ pochvaloval si 20letý útočný talent Jablonce Ondřej Mihálik, který se v této sezoně trefil už popáté.

V první půli byla Slavia jasně lepší, čím to bylo?

Nehráli jsme vůbec dobře, hráči Slavie byli všude dřív a držení balonu měli tak sedmdesát na třicet. My jsme jenom běhali bez míče a Slavia navíc měla strašně moc standardek, díky kterým měla pořád převahu.

Co jste změnili během přestávky?

Hlavně jsme do druhé půle šli s tím, že Slavii už nesmíme nechat ani metr, protože oni jsou na míči lepší. Celkově jsme se zvedli, začali jsme makat mnohem víc a věřili jsme, že ji můžeme potrestat z nějakého brejku. Prostě už jsme nebyli jen tím druhým týmem a hráli dobře.

Jak byste popsal váš gól?

Rychle jsme získali balon na naší polovině a šli jsme tři na jednoho. Od Lukáše Masopusta jsem pak dostal super kolmici a abych řekl pravdu, tak ani nevím, kam jsem vystřelil a kam ten balon letěl, ale dal jsem gól.

Opravdu nevíte, jak jste dostal míč do sítě?

Asi to šlo někam doprostřed nahoru, ale jestli nad hlavou, kolem levé ruky nebo pravé, to vůbec nevím.

To jste sám před gólmanem při střele zavřel oči?

Ne, to ne, mířil jsem, ale vůbec si fakt nevybavuju, kam to šlo a jak ten gól padl.

Jak je pro vás bod s mistrovskou Slavií cenný?

Z posledních čtyř zápasů jsme získali jenom tři body, minule jsme v Karviné ztratili vedení a prohráli, tak už jsme zase bodovat potřebovali, takže tenhle bod je pro nás hodně důležitý. A klidně jsme mohli i vyhrát, kdybychom v závěru dotáhli ještě další brejky. Hrálo se pak nahoru dolů, i Slavia měla šance, takže ta remíza je asi zasloužená.

Proti Slavii jste nastoupil od začátku zápasu a dal jste gól, přitom jste byl dosud braný spíše jako žolík, který skóruje jen jako střídající hráč...

...s trenérem jsme si v minulých dnech něco řekli, vysvětlil mi svoji představu, jak bych měl na tréninku ještě víc makat. Dostal jsem od začátku příležitost už minule v Karviné a nemyslím si, že bych hrál úplně špatně, jen tomu chyběl gól. Důvěru jsem dostal i teď proti Slavii a jsem moc rád, že jsem gólem pomohl týmu k bodu.