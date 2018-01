Jablonec přišel o dalšího útočníka. Mihálik přestoupil do Alkmaaru

Prodejem svého odchovance do Alkmaaru si jablonecký klub, kterému šéfuje Miroslav Pelta a prezidentem je Nizozemec Adrianus Leonardus Franciscus Kruf, přišel podle informací iDNES.cz na čtyřicet milionů korun.

„Je to pro mě obrovský posun v kariéře a další motivace. Čeká mě ještě tvrdší práce a doufám, že se zadaří a třeba zase z Alkmaaru postoupím o nějaký level výš,“ popsal na webu jabloneckého klubu Ondřej Mihálik, kterému v klubu neřekne nikdo jinak než Pišta. Tuto přezdívku, stejně jako ofenzivní fotbalové geny, zdědil po svém otci Štefanovi, někdejším jabloneckém kanonýrovi.

Mihálik mladší začal s fotbalem v Janově nad Nisou, ale zanedlouho přešel do Jablonce. Už od žáků přes dorost a juniorku prokazoval svůj velký talent a nevšední gólový instinkt. Jako mladík absolvoval několik příprav s prvoligovým A-týmem a 13. září 2014 zažil už v sedmnácti letech za trenéra Šilhavého premiéru v první české lize.

„Podle mě je Pišta mimořádný talent a už komplexní fotbalista, ale věkem ještě dorostenec, proto jsme ho vzali do áčka, aby se mezi zkušenými pořádně otrkal,“ tvrdil tehdy kouč Jaroslav Šilhavý. „Jeho předností je jednoznačně zakončení. Útočníků je obecně málo a on má ten správný zabijácký instinkt. Koncovku řeší s klidem, přesně ví, kam míč střílí, má správný timing ve vápně a vybírá si nejlepší řešení.“

Postupně se Ondřej Mihálik prosazoval v áčku stále víc a za Jablonec si připsal celkem 53 prvoligových startů, z toho 29x v základní jedenáctce, a nasázel 14 gólů. Na podzim nastoupil do všech 16 zápasů a skóroval pětkrát.

„Jsem strašně rád, že jsem se v Jablonci prosadil do první ligy. Dostal jsem šanci, abych o to zabojoval, a myslím si, že jsem ji chytil dobře. Občas to nebylo úplně dobrý, ale občas zase ano. Určitě budu rád, když se na konci kariéry, která bude doufám co nejdéle v zahraničí na nejvyšší úrovni, vrátím zase do Jablonce,“ přeje si.

Do českého reprezentačního týmu do 16 let naskočil v srpnu roku 2012, dál byl oporou všech dalších mládežnických výběrů, v „18“ i v „19“ byl kapitánem a momentálně je členem národního týmu do 21 let vedeného koučem Vítězslavem Lavičkou. V reprezentačním dresu má na kontě celkem 55 utkání a 11 branek.

Pohledem agenta "Cesta Ondřeje Mihálika následuje úspěšného příkladu několika českých fotbalistů. Ondra si vybojoval místo v tradičním prvoligovém klubu, je součástí mládežnických reprezentací a v tuto chvíli je ideální doba pro zahraniční angažmá. Nizozemská liga obecně přeje mladým fotbalistům, ofenzivní styl této soutěže je pro rozvoj individuálních herních dovednosti hráčů ideální. Alkmaar je navíc ambiciózním klubem, který devětkrát za posledních 12 let hrál evropské poháry, nyní vybudoval komplexně nové zázemí a pro trénink využívá těch nejmodernějších technologických metod," říká k přestupu Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která fotbalistu zastupuje.

Přímý přestup odchovance Ondřeje Mihálika do třetího týmu holandské ligy je na jednu stranu dobrou vizitkou výchovy talentů v jabloneckém klubu, na druhou stranu je to pro osmý tým tabulky první české ligy necelý měsíc před startem jarní části sezony obrovský zásah do ofenzivy.

Nový jablonecký trenér Petr Rada totiž přišel během jednoho týdne o dva své klíčové útočníky, protože v pondělí si Slavia stáhla zpátky z hostování nejlepšího kanonýra Stanislava Tecla a odchodem těchto dvou střelců přišel Jablonec dohromady o 13 podzimních gólů. To se bude asi jen těžko nahrazovat...

„Ondru čeká další posun v kariéře a jsme rádi, že můžeme do kvalitní soutěže posunout našeho odchovance. Po fotbalové stránce je odchod Ondry oslabením, ale přestup byl výhodný pro klub i pro hráče. V současnosti řešíme příchody nových posil,“ řekl k Mihálikovu přestupu do Alkmaaru výkonný ředitel jabloneckého klubu Petr Flodrman.