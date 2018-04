Místo fotbalu holandština. Času mám dost, říká Mihálik

Stabilní mládežnický reprezentant je jabloneckým odchovancem a ze severočeského týmu odešel na konci ledna za téměř 40 milionů korun do elitního holandského klubu AZ Alkmaar, který si ho pojistil až do poloviny roku 2022.

Téměř okamžitě ochutnal atmosféru tamní nejvyšší soutěže Eredivisie, ale už za necelý měsíc se zranil a diagnóza byla nesmírně krutá: vážně poškozený přední zkřížený vaz kolenního kloubu, operace a pro nadějného útočníka nekonečně dlouhá doba bez fotbalu.

„Nastoupil jsem za juniorku Alkmaaru ve druhé holandské lize, abych si víc zahrál, co nejvíc si zvykal na styl holandského fotbalu a nepoznával ho jenom z tréninků,“ řekl čerstvě 21letý Ondřej Mihálik, jemuž nikdo neřekne jinak než Pišta. Tuhle přezdívku zdělil po svém otci, bývalém útočníkovi Jablonce.

Osudný moment přišel ve 37. minutě. „Šel jsem presovat krajního obránce a chtěl jsem si před něj dát tělo. Bohužel při došlapu nohou přišel lehký kontakt, koleno se hnulo dovnitř a tělo šlo na druhou stranu. Uslyšel jsem takové prasknutí a už jsem tušil, že to není dobře,“ popsal Mihálik kritický moment.

Myšlenky měl prý tehdy všelijaké a spíš hodně černé. Ty ale postupně zaplašil a do budoucnosti už hledí s naději. „Momentálně jsem necelý měsíc po operaci a myslím, že to jde krok po kroku dobře. Ty první chvíle pro mě ale byly těžké, když jsem se dozvěděl dobu léčby, tedy šest až devět měsíců mimo fotbal. Z toho jsem byl hodně smutný, ale teď se snažím být pozitivní a doufám, že to bude jen těch šest. Takže makám, makám a v hlavě to mám nastavené tak, že se to prostě stalo a já musím udělat všechno pro to, abych to zvládnul a vrátil se ještě silnější.“

Ondřej Mihálik Fotbalový útočník, narodil se 2. dubna 1997. S fotbalem začal v Janově nad Nisou, ale brzy přešel do Jablonce. Už jako mladík absolvoval několik příprav s A-týmem a 13. září 2014 zažil v 17 letech premiéru v první české lize. Postupně se prosazoval v áčku stále víc, celkem si připsal v nejvyšší soutěži 53 startů, z toho 29x v základní sestavě, a dal 14 gólů. Vloni na podzim nastoupil do všech 16 zápasů a vstřelil pět gólů. Do českého reprezentačního týmu do 16 let naskočil v srpnu roku 2012, dál byl oporou všech dalších mládežnických výběrů, v „18“ i v „19“ plnil roli kapitána, přešel do „20“ a do zranění byl členem týmu do 21 let. V reprezentacích odehrál celkem 55 utkání a dal 11 branek.

Po příchodu do Alkmaaru naskočil do dvou prvoligových a jednoho pohárového utkání a už poznal, v čem je kouzlo tamního fotbalu. „Přišlo mi to tak, že se v holandské lize jenom útočí, skoro se nebrání a dozadu snad neudělají ani krok. Proto si myslím, že mi to jako útočníkovi mělo naprosto vyhovovat,“ těší se na návrat exjablonecký forvard.

Ještě před zraněním si Ondřej Mihálik stihl najít vlastní bydlení a začal chodit na lekce holandštiny. „Takže teď se kromě rehabilitace a cvičení hlavně učím tu holandštinu, času na to teď mám fakt dost a aspoň tomu dám co nejvíc,“ naznačil, že chce do záludností tohoto západogermánského jazyka proniknout co nejdřív.

V sobotu aspoň na chvíli při krátké návštěvě rodného města vypadl ze stereotypu rehabilitačních cviků a výuky a na Střelnici s potěšením sledoval v akci své ještě nedávné spoluhráče, kteří porazili v dramatickém duelu Bohemians 2:1, vyhráli tak už pošesté v řadě a touto vítěznou sérií vyrovnali klubový rekord.

„Je to paráda. Jablonec je tak zatím na jaře nejlepší tým v Evropě, takže všichni tady musí být spokojení,“ říkal s úsměvem Mihálik. „Všechny jablonecké zápasy jsem sledoval buď na internetu, v televizi, nebo teď s Bohemkou naživo. Kluci mi opravdu dělají velkou radost. Hrají dobře a na ten jejich fotbal se dá koukat. Doufám, že jim forma vydrží, že v lize ukopou aspoň to čtvrté místo, nebo vyhrají domácí pohár, aby se dostali do Evropy. Moc jim to přeju.“