Takové šance musím dávat, drbe si hlavu karvinský záložník Lingr

Navíc příště, po nynější ligové pauze, hostí Slavii Praha. Takže žádné dobré vyhlídky.

„Jsme smutní. Odehráli jsme výborný zápas. Co jsme si řekli, to jsme splnili,“ vyprávěl Ondřej Lingr. „Na Spartu jsme nalezli, dali gól. Fanoušci nás hnali, všechno šlo, jak mělo. Bohužel přišla červená karta (vyloučení Lukáše Budínského ve 45. minutě), kterou nebudu hodnotit, protože jsem to neviděl.“

Ale i v deseti jste byli Spartě vyrovnaným soupeřem.

I ve druhé půli jsme na ně dobře vletěli. Ale říkáme si, že nemáme dostávat zbytečné góly, a jeden takový přijde po rohu.

Souhlasíte, že góly sparťanů nepřišly po žádném velkém tlaku?

Jak říkám, hloupé góly.

Sami jste měli dost šancí. Čím to, že jste žádnou neproměnili?

Sám jsem měl dvě tutovky. Při první mě gólman dobře vychytal, ale ta druhá, kdy mi přihrál Ba Loua, ta byla stoprocentní. To musím dávat. Špatně jsem balon trefil. Na gól čekám snad už dvacet pět utkání... Když to prolomím, bude to padat samo.

Určitě?

Snad ano. Asi mi chybí větší klid. Nevím.

Ve druhé půli to chvíli vypadalo, že spíše vy hrajete přesilovku.

Ano, hráli jsme velmi dobře, ale není to jednoduché, útočit do plných. A ještě v deseti. Bohužel to nevyšlo, není se o čem bavit.

Bylo to složité i proto, že jste přišli o tvůrce hry Lukáše Budínského?

Bylo. Obrovsky. Buďa zahrává všechny standardky, a když odešel, tak nám moc nešly. Je to veliká ztráta.

Prohráli jste se Spartou a příště hostíte Slavii. Co vy na to?

Jsme předposlední... Máme dva týdny, abychom se dali do kupy. Nezbývá nám nic jiného než hrát stejně jako prvních třicet minut proti Spartě. Musíme na ně vletět, a i když je to Slavie, něco urvat.

Je to hodně frustrující, že po dobrých výkonech nemáte žádné body?

Je to obrovsky těžké, protože hrajeme fakt dobrý fotbal a nemáme body. Sedneme si a zamyslíme se.

Nynější ligová pauza vám tedy pomůže?

Zřejmě by nám pomohla, kdybychom vyhráli. Takhle asi moc ne.