Karvinský záložník Lingr po prohře s Plzní: Už jsem byl fakt zavařený

Dá se říct, že do konce jste žili i proto, že gólman Berkovec chytil penaltu?

Ano, po ní jsme se zvedli. Ale měla se tam pískat ještě jedna, na nás. To už ale nezměníme.

Myslíte po vašem souboji s plzeňským stoperem Hubníkem?

Ano. Stoprocentně. Zaháknul mi nohu... Ale nebudu se vyjadřovat.

A jasnou šanci měl v 72. minutě Smrž, že?

To se stává, nevadí.

Nezačali jste proti Plzni s až moc velkým respektem?

Náš záměr byl nachystat se a pak do nich celou dobu bušit. A to byla i moje práce. Trenér mi řekl, že je mám furt presovat a vydat se do posledních sil, že mě pak stáhne.

Takže v 60. minutě, když vás střídal Smrž, jste už byl úplně vyčerpaný?

Ano. Ještě bych zvládl pět minut, ale už jsem fakt byl zavařený.

Je pro mužstvo výkon proti Plzni povzbuzením?

To je. Potřebovali jsme ho. Od něj se můžeme odpíchnout. V Brně s Opavou to urveme a pojedeme dál.

Pořád jste ale bez bodu. Vnímáte, že trenér Nádvorník není v lehké situaci?

Nemá to jednoduché, ale není to jen jeho vina. My jsme tým, my to musíme dát dohromady.