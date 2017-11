Lingr se snaží oživit Karvinou a říká: Potřebujeme zabrat na Dukle

V ní při středečním osmifinálovém utkání národního poháru v Liberci chyběl. Do hry se dostal po střídání v 79. minutě, v prodloužení dal dokonce gól, ale MFK Karviná prohrála po prodloužení 3:5 a v poháru skončila.

V lize devatenáctiletý talent Ondřej Lingr každopádně výsledkově se trápící Karvinou oživil. Jenže ani on zatím k bodům nepomohl. „Teď hlavně potřebujeme zabrat v Praze proti Dukle,“ prohlásil Lingr před sobotním zápasem, který začne v 15.00. A Ondřej Lingr zřejmě znovu bude hrát od první minuty. „Jsem moc rád, že dostávám šanci. Budu se snažit, abych hrál ještě víc. Bohužel minule s Plzní to výsledkově nevyšlo. Všechny nás to mrzí.“

Lingr byl ale hodně vidět. Bojoval, rozjížděl útoky, přihrával. Zdá se, že mu sebevědomí nechybí. „Nemám co ztratit,“ tvrdí. „Chci v každém utkání odevzdat co nejvíce, pomoci týmu.“ Mladý záložník věří, že byť Karvinští znovu nebodovali, že je nakopne gól, který zásluhou Tomáše Wágnera dali po dlouhých 351 minutách. „Problém je ale v tom, že Plzeň měla tři tutovky a využila je. My jsme jich měli více a neproměnili je.“

Ondřej Lingr odmítá, že by Karvinští neuspěli v předchozích zápasech proto, že měli samé těžké protivníky – Slavii (0:2), Teplice (0:1) a Plzeň (1:3). „To si nemyslím,“ namítl. „Je to v proměňování šancí a v tom, že pořád dostáváme hodně zbytečných gólů.“

Potěšitelné podle Lingra je, že v utkání s Plzní už byla na karvinském mužstvu znát větší bojovnost, taková ta vášeň, která trenéru Jozefu Weberovi v předešlých zápasech chyběla.