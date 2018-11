Hrát bez fanoušků nebude příjemné, ale snad postoupíme, říká Kúdela

Pátý zápas ve skupině a postup je na dosah. Pokud Slavia v Bordeaux zvítězí a Petrohrad v souběžně hraném duelu neprohraje s Kodaní, je hotovo. Stejně tak při případném petrohradském vítězství a slávistické remíze.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Zenit Petrohrad 4 2 2 0 5:3 8 2. Slavia Praha 4 2 1 1 2:1 7 3. FC Kodaň 4 1 2 1 3:3 5 4. Bordeaux 4 0 1 3 3:6 1



„Samozřejmě, že každý z nás v koutku duše doufá a přeje si, abychom už postoupili. Bordeaux sice v poslední době nemělo úplně optimální výsledky, dvakrát po sobě remizovalo nula nula, nic jednoduchého nás tam ale nečeká,“ míní Kúdela.



Možná jste si před startem skupiny ani nepředstavovali, že byste v pátém kole mohli být postupu tak blízko.

Když to vezmu zpětně, asi máte pravdu. Udělat poslední krok ale bývá vždycky nejtěžší. Moc si přejeme, aby to dopadlo.



Zdravotně už jste v pořádku?

Naštěstí to moje zranění z derby nebylo tak vážné, jak to zprvu vypadalo. Bylo to svalové, ale doktoři mě dali rychle do pořádku a já jsem jim vděčný. Mohl jsem se vrátit už na duel s Karvinou.



Teď se vrátíte do Evropské ligy, ve které je slávistická obrana téměř neprostupná. Společně s Chelsea vůbec nejlepší v soutěži, v čem tkví vaše tajemství?

Není to jen o obraně, ale o celém týmu. U útočníků to začíná, u nás končí. Jeden za druhého bojujeme, jsme kompaktní, nikdo nic nevypustí. Možná jsme v těch pohárových duelech i koncentrovanější než v lize, kde ta kvalita přece jen není tak vysoká.



Jen tři střely na bránu ve čtyřech zápasech jste soupeřům dovolili. Přitom kouč Trpišovský je známý spíš tím, že má rád odvážnou hru na riziko, ofenzivu, góly...

My se tak hrát snažíme. Vemte si třeba utkání v Petrohradě, vždycky chceme být aktivní, střílet branky. Ale hodně záleží i na tom, co vám dovolí soupeř, podle toho se zápas vyvíjí.

V úvodním utkání jste Bordeaux v Edenu nedovolili nic, jaké to bude v odvetě?

Každý zápas, zvlášť v Evropské lize, je jiný. Ale rozhodně budeme chtít navázat na naše předchozí výkony a výsledky.

Podobně jako do ruského Petrohradu jste i do Francie odletěli dva dny před utkáním, je to výhoda?

Určitě je to to příjemnější, pro nás pohodlnější. Máme možnost se lépe připravit a já doufám, že toho využijeme a postoupíme.