Slávista Kolář ocenil spoluhráče: Přehrát takhle Zenit se jen tak nestává

Slavia po statečném výkonu podlehla v Petrohradě 0:1. Přitom měla skoro čtyřikrát víc střel, více než šestkrát víc rohů. Zkrátka obrovskou převahu.



„Mrzí nás to, sahali jsme tady po vítězství,“ cítil slávistický brankář. „Klobouk dolů před klukama, co předvedli. Přehrát takhle Zenit se jen tak nestává. Dokazujeme, jak silné máme mužstvo. Jen doufám, že v příštích zápasech budeme takové příležitosti proměňovat a zápasy zvládat.“

Jaké to bylo osmdesát minut sledovat, jak spoluhráči pálí šance?

Ty příležitosti jsme si vypracovali, většinou to byly střely, při kterých je brankář podržel. Měli jsme smůlu, protože jinak byl náš výkon opravdu velice dobrý. Zenit zápas od začátku trochu podcenil a pak se do toho nemohl dostat.

Přemýšlel jste s blížícím se závěrem nad tím, že na vás pořád nešla žádná střela?

Věděl jsem to, udržoval jsme se v tempu jen prací nohama, sebral jsem nějaký ten centr. Ale nechtěl jsem nad tím víc přemýšlet, protože se vám to pak může vymstít. Kluci hráli dozadu výborně, Zenit neměl žádnou šanci. Až na konci tam měli nějaké střely, ale to už jsme prohrávali a trochu jsme hru otevřeli.

Dalo se při Kokorinově gólové ráně zareagovat lépe?

Vyběhl jsem proti němu a pokusil se zmenšit úhel. Ale trefil to výborně. Když jsem na to pak koukal v televizi, viděl jsem, že to snad ani lépe umístit nemohl. Nebylo tam moc prostoru, ale bohužel z toho padl gól, který nás stál aspoň bod.

Co porážka znamená vzhledem k vývoji skupiny? Kodaň ve druhém utkání porazila Bordeaux.

My musíme zvládat především domácí zápasy, vyhrát je. A venku se pokusit získat minimálně bod.

Ani ne za tři dny už zase hrajete, tentokrát ligu proti Příbrami. Jak vůbec snášíte náročný program?

Já jsem jenom brankář a stejně jsem unavený. Proto obdivuju ostatní kluky, jak to zvládají. Cestování je náročné, ale věřím, že se vzchopíme a zvládneme to. Bude to strašně těžký zápas a po tom ligovém zaváhání v Ostravě ho musíme vyhrát. A doufat, že týmům za námi zase odskočíme.