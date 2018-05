Brankář Kolář: Kvůli trofejím jsem ve Slavii. Ambice je hrát Ligu mistrů

Kolář byl důležitým mužem pohárového finále. Díky jeho perfektnímu zákroku proti šanci jabloneckého Masopusta Slavia brzy neprohrávala, naopak se ujala vedení.

O oslavách s fanoušky: „Vůbec na to nejsem zvyklý. Liberec takovovu fanouškovskou základnu nemá, tady si to užívám každý zápas. Dokonce jsem se přistihl, jak si některé ty pokřiky také zpívám.“

„Jsem strašně rád, že jsem mohl klukům nějak pomoct, protože v minulých zápasech na mě moc střel nešlo. Kdybychom prohrávali, bylo by těžké to otáčet,“ uvědomoval si po utkání.

Slavia před zaplněným stadionem v Mladé Boleslavi nakonec všechno zvládla, vyhrála 3:1 a po šestnácti letech získala pohárovou trofej.

Co to pro klub znamená?

Strašně moc. Bylo důležité, abychom nějakou trofej vyhráli, protože tady s příchodem trenéra Trpišovského bylo velké očekávání. Myslím, že i hra poslední dobou začíná trochu vypadat, daří se nám, takže jen doufám, že v tom budeme pokračovat.

V čem je podle vás největší síla současné Slavie?

Jsme skvělá parta, až jsem z toho mile překvapený. A na hřišti máme hlavně neuvěřitelné standardky, výškovou převahu a využíváme toho, dá se říct, v každém zápase.

Proti Jablonci jste však ze sntadardky mimo jiné také jednou inkasovali. Co se tam stalo?

Zařval jsem si, že jdu pro centr, ale jakmile jsem se otočil, narazil jsem do dvou hráčů soupeře a ten, který zůstal volný, hlavičkoval do prázdné. Míša Ngadeu, chudák, se na čáře ještě snažil balon odehrát, ale spadlo to tam. Smolný okamžik. Ovšem ukázali jsme, že jsme silné mužstvo a vzápětí jsme dali gól na dva jedna.

Slavia a Evropa Jaký je postupový klíč? Pokud slávisté skončí druzí v lize a Atlético Madrid zároveň vyhraje Evropskou ligu, půjde český vicemistr do třetího předkola Ligy mistrů a bude mít tím pádem rovnou zajištěnou i přímou účast v Evropské lize. Pokud ale Evropskou ligu vyhraje Marseille a zároveň neskončí ve francouzské lize do třetího místa, Slavia by coby vicemistr hrála druhé předkolo Ligy mistrů, odkud by se v případě neúspěchu propadla do předkola o Evropskou ligu. Jinými slovy: musela by přejít minimálně přes jednoho soupeře, aby si zajistila podzim v pohárech.

Mimochodem, jaké to bylo, když zápas před koncem na několik minut přerušily dýmovnice a nástup těžkooděnců?

Přesně nevím, co se dělo, ale přišlo mi to zbytečné. Nějaké dýmovnice, to prostě ve fotbale je. A to, jak se hra zastavila, bylo asi v neprospěch Jablonce.

Vítězstvím v poháru jste si sice zajistili účast v základní skupině Evropské ligy, ale pořád existuje možnost, že coby druhý tým ligy půjdete do druhého předkola Ligy mistrů a o základní skupinu budete muset ještě bojovat. Jak to vnímáte?

Víme, že jistota ještě není, ale naše ambice je hrát Ligu mistrů a uděláme pro to všechno. Jestli půjdeme do druhého, nebo třetího předkola, se rozhodne podle finále Evropské ligy, od toho se to celé odpíchne. Pro nás je však momentálně důležité, že jsme druzí a máme pohár. A jestli budeme v Lize mistrů, nebo v Evropské lize, to se ještě uvidí.