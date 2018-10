Dlouhá přesilovka, žádný gól. Takhle hazardovat nemůžeme, řekl Kolář

„Jsou to emoce. Vrátil jsem se do Liberce jako hostující hráč, takže jsem takovou reakci čekal. Lidi si taky asi mysleli, že jsem přifilmoval situaci, po které Miky (Mikula) dostal červenou kartu,“ řekl Kolář po výhře Slavie U Nisy 1:0.

Jak jste tedy viděl srážku ze 12. minuty, po které byl za stavu 1:0 pro váš tým po druhé žluté vyloučen liberecký Mikula?

Hodně mě to bolelo, chvilku jsem viděl hvězdičky. Miky mě chudák nešťastně dojel a trefil mě do ramene a pak i do hlavy. Hned se mi omlouval, viděl, že mě zasáhl. V tu chvíli jsem si myslel, že budu muset střídat, ale dal jsem se do kupy a dochytal jsem to.

Takže červená karta byla podle vás na místě?

Určitě, on sám se mi omlouval a říkal, že to bude karta. Rozhodčí rozhodl správně a Liberec šel do desíti.

Byla pro vás přesilovka velkou výhodou?

To se říct nedá. Když hrajeme proti oslabenému týmu, nejde nám to. Bylo to tak v Ostravě a teď se to potvrdilo. Naše vítězství bylo vydřené.

Čekal jste, že Liberec bude i v deseti tak nebezpečný?

Sám jsem za Liberec a vím, jak těžko se tady hraje a jak domácí tým bojuje. Čekal jsem, že nějaký gól ještě přidáme, ale podržel je gólman, my jsme svoje šance neproměnil a strachovali se o výsledek do poslední minuty. Bohužel jsme nehráli úplně naplno a mohlo nás to mrzet. Je to na zamyšlenou, takhle hazardovat s vítězstvím nemůžeme.

Kdy vám v zápase zatrnulo nejvíc?

Asi když Breite střílel a míč olízl tyč. Nevím, jestli bych to měl. Ale bylo víc takových situací. Třeba ta v úvodu, kdy Potočný kopal standardku, já to vyrazil a Miky mě trefil do hlavy. To mi taky zatrnulo. Ale zvládli jsme to a dohráli jsme s nulou.

Trenér Trpišovský před zápasem říkal, že vypsal speciální prémii za výhru v Liberci. O co jde?

To nebudu prozrazovat, ale všichni, co jsme do Slavie přišli z Liberce, jsme něco vypsali a jsem rád že jsme vyhráli a můžeme to dát do kabiny,

Podruhé jste hrál za Slavii v Liberci. Je to pro vás pořád zvláštní pocit?

Určitě. Bylo to strašně těžké. V Liberci jsem vyrůstal, znám tu všechny lidi a je pro mě zvláštní, když jdu do kabiny druhou stranou. V hledišti jsem měl strašně moc známých, spoluhráči mi pro ně dali většinu lístků, byla tady celá rodina a kamarádi, tak doufám, že si to užili.

Pomůže vám tahle výhra před zápasem Evropské ligy v Kodani?

Doufám, že ano. Důležité je i to, že jsme v lize odskočili Plzni na dva body. Takhle musíme pokračovat.