Slávistický gólman Kolář: Pokusíme se stíhat Plzeň. Není to nereálné

„No, jestli jsem tím Baníku pomohl...“ zamyslel se Kolář po sobotním přípravném utkání v Ostravě, kde slavisté vyhráli 3:2. „Lašty stejně jako já do poslední chvíle nevěděl, jak to všechno bude.“

Kolář ale přiznal, že je rád, že jeho příchod do Slavie vyšel. „A věřím, že Laštymu se bude dařit v Baníku a mě ve Slavii a bude to pro oba dobré.“

Ondřeji, jak jste duel na hřišti Baníku viděl?

Ze začátku jsme trochu zaspali. Připadalo mi, že jsme byli ještě ve vlaku, ale je dobře, že jsme stav otočili. Bylo to náročné utkání. Baník hodně posílil a je to na hřišti znát. Byl to soupeř, který se nám vyrovnal.

Takže můžete mluvit o vydařeném závěru přípravy na jaro?

Pro každý tým je důležité takové vítězství, protože si potřebuje zvednout sebevědomí před sezonou. Teď pojedeme do Jihlavy s tím, že jsme Ostravu porazili a musíme na to navázat.

Jak si na nový tým zvykáte?

Znám tady spoustu hráčů, takže zvykání mi jde velice rychle. Vím, co trenér tady chtěl hrát, jaký systém. Dělal jsem to už v Liberci, takže je to pro mě jednoduché.

V úvodu jara nemůže hrát potrestaný krajní obránce Jan Bořil. Bude to velký problém?

Má stop na dva zápasy, ale myslím si že Jugi (Jugas) ho kvalitně nahradil, tam žádný problém není. Samozřejmě budeme rádi, až se vrátí.

Trenér Trpišovský je známý náročností na hru krajních obránců, na rozehrávku zezadu. Musí si na to slavisté, kteří ho neznají z dřívějška, hodně zvykat?

Určitě. Je to úplně jiný systém než tady předváděli dříve, ale hráči tady mají obrovskou kvalitu. Teď to chce se sehrát a předvádět kvalitní výkony v každém zápase.

Jak dlouho bude trvat, než se stoprocentně sehrajete?

To nedokážu říct. Bude se to odvíjet od toho, jak se nám bude dařit. Pokud budeme mít výsledky, tak budeme hrát v klidu a bude to šlapat.

S jakým cílem jste přišel do Slavie?

Pokusíme se stíhat Plzeň. Není to nereálné, i když ztrácíme čtrnáct bodů. Pro nás je ale důležité vyhrát Český pohár.