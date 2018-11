Slávistický gólman Kolář: Nemůžeme pořád vyhrávat. Věřím, že se poučíme

Ta mohla být i výraznější, nebýt výkonu čtyřiadvacetiletého brankáře. Pokud se o někom ze slávistů dalo říct, že ve Francii nezklamal, byl to rozhodně on. Jenže výsledek mu dobrý osobní pocit ze zápasu kazil.

„Cítím se špatně, protože jsme prohráli. Je pro mě super, že jsem chytil něco navíc, ale budu radši bez práce, když vyhrajeme,“ přemítal po utkání. „Snad bude další zápas zase už s nulou a vyhrajeme.“

Proč k tomu bylo v Bordeaux daleko?

Nehráli jsme, co jsme potřebovali, nešlo nám to. Nevytvořili jsme si žádné šance, soupeř nějaké měl, proměnil je a my prohráli nula dva.

Obrana najednou nefungovala, šlo na vás hodně střel. Čím to bylo?

Měli jsme svázané nohy. Jak jsme měli v hlavě, že můžeme postoupit, báli jsme se o výsledek a nakonec jsme o něj přišli. Nemůžu říct, že by kluci v obraně hráli špatně, ale byly tam nějaké chyby. Soupeř měl víc střel, dal góly a vyhrál. Musíme se z toho poučit, postup máme pořád ve svých rukou.

Proti Petrohradu ale budete v podobné situaci. Nehrozí, že vám zase sváže nohy?

Víme, že když prohrajeme, nemusíme postoupit. Musíme hrát jako doteď a věřit, že to zvládneme i výsledkově.

Jak zápas ovlivnila chladná atmosféra? Vaši fanoušci do Bordeaux nemohli cestovat kvůli trestu, soupeře přišlo podpořit jen něco přes šest tisíc lidí.

Jsme zvyklí na jinou kulisu. Hráli jsme na stadionech, kde fanoušci byli výborní, v Edenu taky chodí plný dům, takže je to něco jiného. Na druhou stranu, jakmile se pískne do píšťalky, vůbec nevnímáme, co se kolem nás děje.

Ale určitě jste vnímali, že Bordeaux nasadilo mladíky a že pro něj bude důležitější víkendový ligový zápas s Paříží.

Řešili jsme jenom to, kdo nastoupí a jak se na ně připravit. Uvažovalo se, jestli to budou kluci z lavičky, nebo ne, ale i náhradníky mají výborné. Hráli skvěle a zaslouženě vyhráli.

Oddechli jste si aspoň, že Kodaň prohrála a pořád vám k postupu stačí remíza?

Dozvěděl jsem se to až po zápase. Je to pro nás plus, Zenit už má jasný postup a uvidíme, s jakou sestavou přijede. Máme to ve svých rukou, snad to zvládneme a vyhrajeme.

Trenér Trpišovský na tiskové konferenci říkal, že pokud jako tým podáte takový výkon jako v Bordeaux, vůbec nemůžete uvažovat nad tím, co vám bude, nebo nebude stačit k postupu. Souhlasíte?

Po dlouhé době nám nevyšel zápas, nemůžeme pořád vyhrávat. Jinak se nám daří, ale tentokrát jsme to nezvládli a prohráli. Věřím, že se poučíme a v dalším zápase to už bude zase dobré.