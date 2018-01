Milionová spirála ve fotbalové lize. Sparta a Slavia zase trhají rekordy

Roztočila se finanční spirála tak, že se každé přestupní období otřese historický žebříček?

„Ne, trend to není. Ceny už se šroubovat nebudou,“ shodují se zkušení manažeři.

Jenže co když se pletou?

Od roku 1997 platilo, že maximem je 35 milionů. Do Sparty dorazil vychvalovaný slovenský talent Szilárd Németh - a pohořel. Ani stejně drahý Gino van Kessel, kterého si předloni pořídila Slavia, nedopadl líp. Až si fanoušci klepali na čelo: Proboha, kam jste to dali oči?

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových klubů

Fotbalové obchody bývají nevyzpytatelnou záležitostí. Tím spíš, je-li cena přemrštěná.

„Jsem zastáncem toho, aby se hodně utrácelo, ale sumy, za které nakupuje třeba Sparta, už jsou moc. Myslím, že se dá dělat efektivnější práce za daleko méně peněz,“ soudí Viktor Kolář z manažerské společnosti Sport Invest.

Sparta potřetí za rok a půl bláznivě posunula rekordní částku.

Léto 2016: kupuje útočníka Václava Kadlece za 73 milionů. Proč ne? Byl to balík, ale dravý patriot se pořád může vyplatit, bude-li zdravý a chytí fazonu.

Léto 2017: přichází izraelský křídelník Tal Ben Chaim za 78 milionů. Hazard? Velký! Zvlášť když si uvědomíte, jak dopadli další luxusně placení cizinci. Janko, Mandjeck a Biabiany se po půl roce balí.

Leden 2018: je tu 24letý rumunský špílmachr a rekord padl zase.

„Sparťanská přestupní politika je podivná. Hází kusy ledu do horké vody a doufá, že neroztají,“ štiplavě glosuje jeden z agentů.

Ale pozor, Nicolae Stanciu v prvním utkání zaujal. Pohybem, chytrostí, technikou. Byť ve čtvrtek nastoupil jen proti Vltavínu ze třetí ligy, za 45 minut dokázal víc než jeho spoluhráči dohromady. Vymyslel všechny tři góly a sparťanští fanoušci zavětřili lepší časy.

„Spartě šlo o to, aby nabila pušku. Chce vytvořit kvalitní evropský tým, který se bude každý rok prát o Ligu mistrů, a Stanciu je přesně ten typ, který do mozaiky chyběl. Výjimečná cena odpovídá tomu, co Sparta žádala,“ líčí hráčský agent Pavel Zíka, který se na příchodu rumunské hvězdy částečně podílel.

Ale co když ani Stanciu nepřinese zlepšení, natož spásu? Zase Sparta za půl roku vymyslí nějaký megatransfer, který se zapíše do kronik?

„Mám za to, že Stanciu je skutečně ojedinělá situace. Spartě přeju, ať to tentokrát vyjde, protože český fotbal silnou Spartu potřebuje,“ říká manažer Kolář.

Sparta - ať už volí jakoukoli strategii - ne a ne se vymanit z bídy. Ligu mistrů hrála naposledy v roce 2005 a ani teď to nevypadá líp. Po podzimu je až pátá, bombastickým nákupům navzdory.

I Slavia rozhazuje miliony všemi směry a za pochodu zjišťuje, že za peníze se okamžitý úspěch na hřišti koupit nedá, pokud chybí správné nastavení. Předražení a přestárlí cizinci Rotaň a Altintop, kteří přišli v létě, nepomohli, teď vzniká česká cesta. Je rovněž pořádně mastná. Na soustředění v Dubaji trénují tři noví slávisté (Pokorný, Kúdela, Kolář) v součtu za 55,5 milionu!

POSILY Brankář Ondřej Kolář (vpravo) a stoper Ondřej Kúdela jsou nové slávistické posily.

Skoro to vypadá, že Slavia neumí kupovat levně. Nebo nový trenér Trpišovský dostal volnou ruku a nový sportovní ředitel Nezmar otevřenou peněženku? Vždyť z 23letého Ondřeje Koláře, který má v lize odchytáno jen 30 zápasů, udělali nejdražšího brankáře ligových dějin. Stál 25 milionů, což tržní ceně hráče rozhodně neodpovídá.

„Souhlasím,“ přikývne hráčův agent se shodným příjmením: „Ale Slavia si Ondru vybrala, protože je přesvědčená, že pasuje do její herní filozofie. Chtěla brankáře, který umí výborně nohama a nebojí se hrát vysoko z branky, na hraně rizika. Proto si připlatila. S vírou, že se investice vyplatí.“

No, troškaření to věru není. Teď jde o to, k čemu ty přestupové bomby budou. Sparta se Slavií utrácejí, hledají a znovu utrácejí, jenže po podzimu jsou daleko za Plzní, která přestupové rekordy netrhá.

Tak jaká cesta je lepší? Už brzy se přesvědčíme, jaro začíná 17. února.