Slávistický brankář Kolář: Potočného střely znám, dám si pozor

„Přiznám, že na jaře to pro mě bylo obrovsky složité. Jsem odchovanec Liberce, v podstatě tady všechny znám a najednou jdu jinou chodbou..., ten návrat na stadion U Nisy pro mě byl prostě zvláštní a furt zvláštní bude ať podruhé, počtvrté nebo podesáté,“ řekl 24letý gólman Slavie Ondřej Kolář před očekávanou bitvou v Liberci.

Probíhá nějaké speciální hecování před takovým utkáním?

Když jsem v Liberci, tak na Nisu občas zajdu, vyrůstal jsem tam, odmalička mě zná třeba kustod, se kterým se vždycky rád vidím. Takže i s klukama z mužstva se vídám, ale nějaké hecování vůbec není. Prostě vlezeme na hřiště a kamarád nekamarád, to se neřeší. Každý hrajeme za jiný tým a všichni chceme vyhrát.

Liberec - Slavia Sledujte od 17.00 online.

Co říkáte současnému Liberci jako soupeři?

Pár zápasů jsem viděl, teď se jim začalo dařit, tři zápasy za sebou neobdrželi gól. Podle mě hrají dobrý fotbal, jen jim tam ze začátku nepadaly góly. Myslím, že to budeme mít těžké a zápas bude velice bojovný, jak to v Liberci tradičně bývá. Doufám, že to zvládneme, ze stadionu U Nisy si odvezeme tři body a udržíme první místo v tabulce.

Před Libercem máte jedenáctibodový náskok, berete roli favorita zápasu?

Podle tabulky by to tak mělo být, ale já sám moc dobře vím, jak se v Liberci hraje těžko. To mi říkali kluci ze Slavie, Sparty i Plzně, které sem jezdily jako favoriti s cílem vyhrávat. Liberec je doma U Nisy takový specifický tým pro všechny a jen tak se odsud body neodvážejí.

Kanonýrem Liberce je díky střelám z dálky Potočný, se kterým se z působení ve Slovanu znáte...

...s Romanem Potočným jsme v Liberci zůstávali na hřišti ještě po tréninku, takže vím moc dobře, jak střílí. On má ale, bohužel pro nás gólmany, tak zvláštně utaženou střelu, že po ní člověk může jít napřed a stejně to nechytí. Budu si na něj dávat velký pozor.