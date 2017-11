Dřív jsem lítal v oblacích, říká brankář Kolář. Teď se těší na Baroše

„Dřív jsem s tím měl problémy, pozornost médií jsem moc neunášel, ale teď už nad tím moc nepřemýšlím. Snažím se věnovat jen fotbalu a dávám mu všechno,“ svěřil se v rozhovoru pro klubový web.

Kolář se vrátil do branky Liberce na začátku této sezony poté, co se vyléčil z vleklých zdravotních trablů. Jeho slabinou však bývala i psychika. „Dřív jsem měl opravdu problémy s hlavou a většinou jsem ten tlak neustál. Byl jsem mladý, lítal jsem hlavou v oblacích a to mi moc nepomáhalo,“ přiznává.

Kromě spolehlivé práce v brance je Kolář výrazný i ve hře nohama. „Trenéři na mě apelovali, abych hrál výš a to se vyplácí, jsem vlastně takové libero,“ řekl 23letý gólman. „Na hru za obranou se zaměřuju i teď v reprezentační přestávce. Na každém tréninku trénujeme nohy a snažím se zdokonalovat centry.“

Kolář si s Libercem na podzim užívá pohody, i když naposledy musel skousnout prohru 1:3 v Jihlavě. Tým je nyní se 23 body čtvrtý, o příčku nad Spartou i se všemi jejími letními posilami. „Sezona je zatím super, máme dost bodů a doufáme, že v tom budeme pokračovat,“ uvedl liberecký odchovanec. „Prohra v Jihlavě nás mrzí, ani já jsem klukům moc nepomohl a dostali jsme tři góly. Doufám, že nás ta porážka vrátí zase na zem.“

Ondřej Kolář věří, že se v liberecké brance udrží do konce podzimu. Už teď se těší na zápas s Baníkem Ostrava, který se hraje U Nisy příští sobotu. Očekává hlavně konfrontaci s útočníkem Milanem Barošem, jenž v minulé sezoně působil v Liberci. „Vždycky jsem si přál proti němu chytat a doufám, že ten minisouboj vyhraju. Milan Baroš je zkušený a ví, jak akci zakončit. Snad to ustojím.“