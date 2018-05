Liberecký Karafiát si nadává: Je to katastrofa, takhle to dál nejde

„Mě osobně to hrozně štve. A to je ještě slabé slovo. Budeme si muset sednout, přestat se hladit a na plnou pusu si říct, jak to je,“ řekl liberecký stoper Ondřej Karafiát.

Po prvním poločase jste vedli. Co se pak stalo?

Nevím, jak bych to popsal. Už je to několikátý zápas po sobě. První půle máme velmi dobré, ale pak přijde druhá a my jsme úplně katastrofální.

Čím to je?

Nevím. Myslím, že kondicí to nebude, možná nějakou nekoncentrovaností. Takhle to dál nejde. Chtěli jsme hrát o poháry, ale ty se nám jen vzdalují. Je to velká ztráta. My rozdáváme body týmům, které hrají o záchranu, a sami bychom je tolik potřebovali.

Kanonýr Pulkrab vás přitom vedoucím gólem držel ve hře.

Znovu se ukázal jeho přínos. Kdyby v prvních pěti jarních zápasech nebylo Pulkyho, vůbec nevím, jak bychom na tom byli. Proti Jihlavě se zase trefil, ale bohužel to bylo k ničemu.

Na čtvrté místo ztrácíte tři kola před koncem pět bodů. Je boj o poháry ještě vůbec reálný?

Myslím, že ano. Sice jedeme na Baník a bude to ohromně těžké, ale vyhrát se dá s každým. To potvrzují týmy, které hrají o záchranu a porážejí nás... My to budeme teď muset celé otočit a udělat maximální počet bodů, jinak se poháry nepodaří.

Fanoušci už projevili nervozitu pískotem a skandováním. Co jste tomu říkal?

Já se jim ani nedivím. Získat v pěti zápasech tak málo bodů, to je prostě špatně. Jak jsem říkal, musíme si jako tým sednout a něco si říct.