Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, litoval liberecký stoper Karafiát

Kdo měl podle vás k vítězství blíž: vy, nebo Bohemians?

Po prvním poločase, kdy to vypadalo, že máme svázané nohy, se zdálo, že k výhře bude mít blíž Bohemka, ale já myslím, že jsme se v druhé půli zvedli a hráli jsme o dost líp. Bohemka měla další šance, my jsme zase nastřelili tyč, takže remíza je asi spravedlivá.

Co bylo v tom prvním poločase špatně?

Asi se na nás trochu projevila nervozita. Bohemka vyčkávala a hrozila z brejků. Vůbec jsme nehráli náš fotbal, i lidi pískali.

Byla v kabině o přestávce bouřka?

Trošku jo. Musela být. První poločas jsme fakt nehráli dobře.

Jediný gól Liberce vstřelil Mashike po vaší akci. Mohl byste ji popsat?

Na hřišti ležel hráč soupeře, oni mohli zakopnout balon, ale neudělali to a já jsem vystihl přihrávku do útočníků. Elvis (Mashike) udělal skvělý oblouk, já mu dal balon levačkou přímo do nohy, on si míč píchl a pod gólmanem zavěsil. Je super, že nastoupil a dal gól, jen škoda, že jsme nepřidali druhý.

Neuvažoval jste, že byste v momentě, kdy na hřišti ležel zraněný hráč soupeře, balon zakopl?

Všiml jsem si toho, až když jsme se radovali a jeho odnášeli na nosítkách. Předtím jsem neviděl, že tam leží, proto jsem ani míč zakopnout nemohl. Možná to byla nezkušenost soupeřova hráče. Kdyby míč zakopl, nic by se nestalo, ale on dal nepřesnou přihrávku a takhle to dopadlo.

Zatím sbíráte jen body za remízy. Jak to hodnotíte?

Takhle my to nechceme. Před zápasem s Bohemians jsme měli mít o čtyři body víc, měli jsme vyhrát doma s Teplicemi a v Brně s Opavou. Je to nepříjemné, ale budeme dělat všechno pro to, aby se to zvedalo.