Nahradit Jugase je velmi těžké, zjistil jeho zlínský nástupce Bačo

Jakub Jugas vás po odchodu do Slavie veřejně označil za svého nástupce. Jak jste to vnímal?

Neřešil jsem to. Říkali mi to kamarádi a doma. Věděl jsem, že vzít to po něm bude strašně náročné. Nahradit Jugyho je velmi těžké.

Jaké fotbalové vlastnosti jste na něm obdivoval?

Poctivost, pracovitost, přístup k fotbalu, jak se choval celkově.

Sezonu jste začal po zranění v juniorce. Najednou hrajete Evropskou ligu, proti Plzni, chystáte se na Slavii. Co to s vámi dělá?

Nějak nad tím nepřemýšlím. Beru to zápas po zápasu. Snažím se připravit se co nejlépe na každé utkání a je mi jedno, jestli je to Evropská nebo česká liga. Vždycky chci co nejvíce pomoct týmu.

Zaskočil jste za zraněného kapitána Janíčka. Byl jste nervózní?

Ani ne. Předtím jsem si pár zápasů v lize zahrál, Superpohár, potom jsem se bohužel zranil. Musel jsem se uzdravit a dobře připravit. Myslím, že šance přišla v pravý čas. Cítil jsem, že všechno je dobré.

Druhý duel v základní sestavě jste odehrál hned v Evropské lize s Tiraspolem. Ani to s vámi nezacloumalo?

Všechno bylo tak rychlé a po sobě, že jsem to těžko vnímal. Ale když jsme byli na hřišti a hrála hymna Evropské ligy, byl to nezapomenutelný zážitek. Nikdy bych neřekl, že příští týden poletím do Mosky.

V přípravě jste měl nakročeno do základní sestavy. Zranění v přípravě vás ale na dlouhou dobu vyřadilo. Jak jste se s tím vyrovnával?

Musím poděkovat rodině, že mě podpořila a pořád věřila, že když budu stejně pracovat, že se dočkám. Jsem rád, že jsem se dokázal po zranění tak rychle vrátit.

Zlín přivedl v létě třináct posil, přesto jste se prosadil do základní sestavy. Jak moc si toho ceníte?

Když si vzpomenu, že taťka mě v šestnácti dovezl na Vršavu a ptal se trenérů, jestli to můžu zkusit, a teď jsem v áčku, tak je to neuvěřitelné. Tím, že jsou tady kvalitní hráči, se můžeme jenom zlepšovat.

Pořád žijete na stadionu na Letné?

Mám to tady rád, jsem tady doma, stoprocentně spokojený. Když je pěkné počasí, sednu si večer do prázdného hlediště a při pohledu na hřiště přemýšlím.

Třeba o příštím utkání se Slavií, které má být vyprodané?

Když je stadion plný, žene vás k lepšímu výkonu. Doufám, že se nám podaří doma bodovat, nejlépe vyhrát.

Vy budete hlídat Milana Škodu. To bude fuška, že?

Jsou to pořád jenom lidi. Musíme si s každým poradit. Nejde si vybírat. Každý tým má výborného útočníka.