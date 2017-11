Po týdnu zase v Moldavsku. Bude to mnohem těžší zápas, tuší zlínský Bačo

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii Zlínský fotbalista Ondřej Bačo (vpravo) se snaží zastavit Uroše Matiče z Kodaně. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 7:49

Před týdnem slavil v Kišiněvu s českou jedenadvacítkou vítězství v kvalifikaci o postup na Euro, ve středu se Ondřej Bačo do Moldavska zase vrátil. Se Zlínem bude bojovat o body do tabulky Evropské ligy v Tiraspolu. „Bude to mnohem těžší zápas,“ tuší správně benjamínek zlínského mužstva.