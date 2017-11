Kodaň půjde doma za výhrou, ale to my také, říká zlínský benjamínek

„Nestíhám to všechno pobrat. Je to neuvěřitelné. Ale jak rychle se může člověk dostat nahoru, ještě rychleji může spadnout dolů,“ ví benjamínek zlínské sestavy.

Když jste hráli v sobotu ligu na Bohemians, byl speciálně vás sledovat trenér lvíčat Vítězslav Lavička. Věděl jste to?

Netušil jsem to. Akorát mi říkali taťka s bráchou, kteří se na mě přijeli podívat, že ho viděli. Když mi napsal pan Lavička, že mě nominuje, byl jsem příjemně překvapený.

Že si neodfouknete v reprezentační pauze, vám nevadí, že?

Zápřah je velký, ale po minulé zkušenosti to vítám. Po volném víkendu jsme se tehdy těžko dostávali do zápasového tempa. Na reprezentaci se těším hodně, ale teď na to nemyslím. Máme před sebou důležitý zápas v Kodani a v neděli doma ligu proti Spartě.

Doma jste s Kodaní před dvěma týdny remizovali 1:1. Co čekáte od odvety?

K nám přijeli bez pár opor. Předpokládám, že doma postaví nejsilnější sestavu, budou chtít za každou cenu vyhrát. My to máme ale stejné a doufám, že si odvezeme body. Každý duel chceme vyhrát.

Jaká je kvalita útočníků v Evropské lize?

Když je přirovnám ke Krmenčíkovi nebo Škodovi, tak je to podobné. Jde spíše o to, že týmy v evropských pohárech jsou celkově kvalitnější. Hrají skoro naslepo, na každém postu jsou výborní fotbalisté, je to skvělá škola pro náš všechny. V Rusku byl Lokomotiv někde jinde, byli výborní. Kodaň a Tiraspol bych se nebál přirovnat k české špičce.

Jdete ve stopách Hájka s Jugasem, kteří se odrazili ze Zlína do Plzně respektive Slavie. Pohání vás jejich příklad?

Hodně mě motivovali. Od prvního tréninku s áčkem jsem je sledoval. Od obou jsem si chtěl vzít to nejlepší. Sledoval jsem je a zkoušel věci, které dělali. Doufám, že jsem se toho od nich co nejvíce naučil.

Jugas vám předpověděl, že ho nahradíte. Zatím mu předpověď vychází.

Vím, že to říkal. Psal jsem mu pak a děkoval, že mi věří. Je těžké to vzít po Jugym. Pořád je to jiný hráč než já.