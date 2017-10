Vlkanova: Olympia? Pro mě zvláštní zápas, derby už ne

Hřiště v Hradci, na kterém si na jaře vybojoval jejich dnešní soupeř postup do 2. ligy, bylo pro Adama Vlkanovu, v současnosti hráče hradeckého FC, několik sezon domácím.

V konkurenční Olympii, o které je řeč, působil ze současného kádru druholigového FC Hradec Králové jako jediný.

Přesto dnešní druholigový zápas už ani on nebere jako prestižní derby. Je to pochopitelné, protože soupeř sice i nadále název Olympia má, ale Hradec Králové nahradila Praha, kde se také dnes bude hrát.

„Už to v Olympii není takové. Během léta se tam toho hodně změnilo, zůstali snad dva tři hráči z kádru, který v České fotbalové lize na jaře ještě v Hradci hrál o postup. A hlavně odešla do Prahy,“ říká třiadvacetiletý ofenzivní záložník.

Nebude to tedy žádné derby či alespoň prestižnější zápas než jiné?

Už to asi tak nikdo z nás nebere. Avšak pro mě osobně tohle zvláštní zápas přece jen je.

Čím?

Když jsem před lety v Olympii hrál, tak si mě její současný trenér vytáhl do Bohemians a já jsem se z krajského přeboru najednou ocitl ve druhé lize. Za tohle mu jsem vděčný, on mi tehdy dal šanci a díky němu jsem tam, kde jsem.

Než jste se fotbalově přestěhoval z hradeckých Kuklen na pražský Střížkov, kde Bohemians sídlili, asi jste o kariéře fotbalového profesionála moc nepřemýšlel?

V Olympii jsem byl poslední mládežnické roky a dostal jsem se tam do áčka. Hrál jsem tehdy pro zábavu, byla tam strašně dobrá parta, hrálo se nahoře. Ale v krajském přeboru. Nikdy mě ani moc nenapadlo, že bych se já mohl dostat takhle vysoko, a platilo to i o Olympii.

Jak na vás trenér Sazima tehdy v Olympii přišel?

Znal mě z doby, kdy mě trénoval v dorostu. Nabídl mi, jestli to nechci zkusit a mně to docela vyšlo.

I díky tomu asi z hráčů možná nejlépe víte, co si na vás v dnešní dohrávce připraví. Je to tak?

Tohle asi vědí všichni, jeho taktika bývá hodně podobná. Bude to z jejich strany jízda, ostré souboje, nic nebude zadarmo. Tímhle se Olympia prezentuje i v této sezoně a podle mě na tom nic měnit nebude.

Olympii se jako nováčkovi nadmíru daří, hlavně venku vyhrává. Je to pro vás překvapení?

Musím říct, že mě to překvapuje dost. V létě po postupu totiž nabrali snad patnáct nových hráčů a během krátké přípravy do dávali dohromady. Zatím jedou, uvidíme, jak dlouho jim to vydrží.

I kvůli letním změnám už asi v týmu Olympie moc kontaktů nemáte...

Většina mých bývalých spoluhráčů je opravdu pryč, hrají různé soutěže tady v kraji.

Olympia se v létě přestěhovala z Hradce na pražský Strahov. Vy byste asi hráli raději v Hradci...

Na Olympii by to ani nešlo, i když bych tam hrál rád, strávil jsem tam několik let. Dopadlo to takhle, takže to bude podobné jako na domácích zápasech u nás. Rozlehlý stadion, kde bude bude mnohem méně lidí. Ani fanoušci to jako derby neberou, tak se vše odehraje na hřišti, v hledišti nic.