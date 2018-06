Kdo chce hrát druhou ligu? Olympia Praha dobrovolně uvolnila místo

Na úterý 12. června svolalo vedení Olympie Praha tiskovou konferenci, na které oznámilo zásadní změny.

„Přesun do Prahy byl velmi komplikovaný. Doposud jsme všechno zvládli, náš hlavní úkol byl udržet druhou ligu. Ale cítíme, že je zapotřebí klub stabilizovat,“ řekl šéf Angelos Gulis.

„Přesun do třetí ligy je krok zpátky, ale do budoucna je to krok dopředu. Potřebujeme se připravit líp, ne tak hektickým způsobem jako předtím. Bez toho, aniž bychom začali od začátku, to nešlo,“ doplnil řecký generální ředitel klubu, který je místopředseda spolku Radotín.

Oba kluby se v dospělé kategorii sloučí, mládež bude působit pod hlavičkou Radotína. „Hlavně budeme mít náš areál, budeme spolupracovat s Radotínem, co se týká mládeže, kterou tamje kvalitní,“ uvedl Gulis.

Přejmenovaný klub má ambice se v blízké budoucnosti do druhé ligy vrátit. Nyní řeší podobu kádru, protože v klubu působila řada cizinců. „Třetí liga je složitá, to víme, protože jsme ji hráli. Ale jsem přesvědčen, že zase postoupíme zpátky,“ řekl Gulis.

Zatím není jisté, kdo Olympii ve druhé lize nahradí. Vedení soutěže nabídne uvolněné místo týmům na druhém, třetím a čtvrtém místě České fotbalové ligy za vítěznou Chrudimí, která má právo na postup automaticky.

To znamená postupně Vltavínu, Zápám a Domažlicím. Pokud všechny celky postup odmítnou, šanci dostanou celky z Moravskoslezské fotbalové ligy, kde jsou za vítězným Prostějovem seřazeny Velké Meziříčí, Líšeň a Kroměříž.

V případě, že ani tyto kluby nebudou mít zájem, zachrání se předposlední tým uplynulé sezony druhé ligy Vítkovice. Jasno musí být do 20. června.

„Určitě nehrozí varianta, že by druhou ligu od příští sezony hrálo méně než šestnáct klubů. Licenční řízení však stále probíhá, výsledky budou známy v příštím týdnu ještě před zasedáním ligového grémia. Řády o případném nahrazení hovoří jasně,“ napsal na twitter tiskový mluvčí profesionálních soutěží Štěpán Hanuš.

S lichým počtem účastníků se hrálo v ročníku 2015/2016, v předchozí sezoně sestupily Kolín s Mostem a Viktoria Žižkov nedostala profesionální licenci. Nováčky byly Vyšehrad, až třetí tým ČFL, a rezerva Sigmy Olomouc. Nikdo další už do druhé ligy nechtěl.