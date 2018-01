Olomoucký kouč Jílek: Chci útočníka a obránce, ale ne za každou cenu

Kádr Olomouce na tureckém soustředění Brankáři: Miloš Buchta, Michal Reichl. Obránci: Václav Jemelka, Jan Kotouč, Roman Polom, Uroš Radaković, Martin Sladký, Jiří Sláma, Michal Surzyn, Michal Vepřek. Záložníci: Šimon Falta, Martin Hála, David Houska, Lukáš Kalvach, Jakub Plšek, Jiří Texl, Tomáš Zahradníček, Bidje Manzia. Útočníci: Jakub Řezníček, Jakub Yunis, Václav Vašíček, Tomáš Zlatohlávek.

„Tři týdny byly s důrazem na kondici, teď se v teple budeme věnovat technické a hlavně taktické části. Bude to výrazný přechod i co se týče přírodní trávy,“ těší se trenér Václav Jílek, jenž s sebou nevzal nemocného křídelníka Pavla Moulise. „Je to jediná komplikace, jinak i po zdravotní stránce je to v pořádku. Z mladých vezmeme na zkušenou Zlatohlávka.“

Dva zápasy v Turecku stačí?

Máme osmidenní program, zvolili jsme strategii dvou zápasů, abychom to neměli úplně rozbité. Máme srbského soupeře a v pátek před odletem Maribor, což bude dostatečná prověrka naší kvality.

V přípravě zatím jen vítězíte.

Já rád vyhrávám, stejně jako kluci. Říká se, že když je podařená příprava, je pak nepodařená sezona. Nemyslím si to. Ruku v ruce s výkony jdou i výsledky. Věřím, že jsme schopni na to navázat v Turecku i pak dál na začátku soutěže. Příprava se nevymyká tomu, na co jsem běžně zvyklý - hráči pracují na hranici možností. Že tomu chybí fotbalovost, je logické, protože třítýdenní zátěž se kumuluje.

Naposledy jste rozdílem třídy porazili také Opavu. Zamlouval se vám výkon?

Viděli jsme hodně bojovné a běhavé utkání. Nebylo tolik o fotbalovosti, kterou jsme předváděli v minulých zápasech. Ale musím pochválit dobrou práci do defenzivy, protože soupeř kvalitu do útočné fáze má, což potvrzuje dlouhodobě. Nedostali jsme branku, dvakrát jsme se prosadili ze standardek, což zatím není tak důležité. Očekával bych, že se víc prosadíme ze hry, ale v tuhle fázi tomu schází větší kvalita. Situací v předfinální fázi jsme měli mnoho, ale nedokázali jsme je dotáhnout do koncovky.

Opava i Dunajská Streda proti vám nastoupily v nezvyklém rozestavení se třemi obránci. Dělalo vám to potíže?

Dělalo nám to problémy už v Dunajské Stredě. Je to nezvyklé. Hráči si na to hůř zvykají, protože to není v naší soutěži běžné. Bude to jedna z věcí, kterou budeme chtít nasimulovat, aby hráči aspoň základní principy chování vůči tomu rozestavení na hřišti měli.

Vy o tomto rozestavení neuvažujete?

My zkoušíme variantu na dva útočníky, zesílení středu hřiště, asi by šlo hrát i trojkový systém, ale úplně nám to nefungovalo. Věnujeme se tomu, co je ověřené. A trošku to rozšiřujeme.

„Na umělce už se mi nechtělo“ David Houska, záložník Olomouce „Největší rozdíl teď bude v tom, že budeme na přírodní trávě, což je dobře. Zápasy jsme výsledkově zvládli všechny vítězně, s Dunajskou Stredou to bylo těžší, prověřili nás víc, kvalitní soupeř. A Opava také. Známe ji z druhé ligy, chce hrát po zemi technicky, hodně rozehrávat. Je to nepříjemný soupeř, ale zvládli jsme to dobře. První poločas jsme vyhráli, druhý taky. Ani herně to nebylo špatné. Je dobré, že vyhráváme, ale teď bylo spíš důležité nabírání fyzičky. Klíčové zápasy přijdou až na jaře v lize. Většina nás je zdravých a teď do Turecka. Těším se na přírodní trávu. Umělka mi nikdy moc nevadila, letos se mi už na ni ale nechce trénovat. Letí s námi i kluci z dorostu. My jsme přišli později, v devatenácti jsme byli ještě v dorostu. Kluci pracují hodně dobře. Snaží se pochytit náš systém, makají na sto procent, musím je pochválit.“

Chtěl byste ještě rozšířit i tým?

Pořád se bavíme ještě o útočníkovi. Máme dva spíš bijce - Vašíčka s Yunisem. Tento post bychom uvítali. I pozice krajního obránce je trošku bolestné místo, i když zkoušíme Slámu a Surzyna. Ale zase si nemyslím, že máme za každou cenu potřebu někoho dovést. Chceme prověřené a kvalitní hráče.

Surzyn se vám zamlouvá?

Je to jedna z alternativ na kraj obrany, v Pardubicích hrál celou podzimní část na levé straně, není mu to úplně vlastní, ale chtěli jsme ho tam vidět. Je potřeba, aby pracoval. Během toho půl roku nezískal návyky, jaké bych si představoval. Máme na něho vyšší požadavky, co se týče práce, odvahy i sebevědomí. Je na čem pracovat. V Turecku s ním budeme ještě osm dní pracovat, pak se rozhodneme, co dál.

Po těžkém zranění se vrací útočník Václav Vašíček. Budete mu hledat hostování na rozehrání?

Nějaké nabídky na něj byly. Dostal tu možnost, ale teď si to vyhodnotil tak, že se potřebuje zdravotně a kondičně dostat do nějaké úrovně tak, aby pak byl konkurenceschopný. Zatím zůstává, ale ještě se to může změnit.

O místo v útoku se pere také navrátilec z Polska Jakub Yunis.

Zatím nemůžu říct půl slova. Přišel připravený, je pracovitý, dostatečně agresivní, ale individuální kvalita a technika řešení pod tlakem - tam je spoustu prostoru pro práci s ním.