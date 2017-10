Olomoucký brankář Buchta: Naši stopeři patří k nejlepším v lize

Znovu snad neprohráli souboj. Co říkáte na jejich formu?

Super. Víme, že máme skvělé stopery. A další v kádru. Na stoperských pozicích máme výborné kluky. Ale celkově jsme jeden tým, a pokud to někomu nejde, tak ho zkusíme zastoupit. A nám se to zatím daří, proto ta úspěšnost. A k těm stoperům – oba jsou podle mě jedni z nejlepších v lize.

Jsou mladí, ale rychlí.

Přesně tak. Sice mají mladý věk, ale Uroš je velmi dynamický, má dobrou rozehrávku. Vašek tam také vlétl jako mladý kluk, vůbec se toho nebojí. Má výbornou hlavu, načasování, neprohrává souboje. A navíc umí rozehrát levou nohou.

Defenzivě hodně pomáhá i štítový záložník Lukáš Kalvach, že?

Chopil se toho velmi dobře. Vrátil se z hostování, dostal šanci a chytil ji za pačesy. Patří k výrazným hráčům sestavy, jsme rádi, že ho máme. Doufám, že to vše udržíme po kopě, abychom hráli co nejvýš.

Teplice jste nepustili do šance. Musel jste řešit jen střelu z dálky.

Nepříjemně zaplavala. Už jsem šel do boku, naštěstí jsem tam nechal ruku. Couvali jsme, klukům jsem to vyčítal, že bychom se měli zastavit a blokovat. Teplice tam měly ještě jednu podobnou střelu. Dnes je to o jedné dvou šancích, abych je chytil a klukům pomohl. Poradit si s dlouhými balony, kluci to odskáčou, odkopou. Vpředu máme silné hráče, nějaký gól dáme.

Ale nadřeli jste se na něj.

Teplice byly nepříjemným soupeřem, i když si žádnou stoprocentní šanci nevytvořily. Ale musel jsem se furt držet koncentrovaný. Znovu nám zapracovala obrana. Jsem rád, že máme další nulu, je to zásluha celého mužstva. Jedeme dál. Jsme rádi za tři body po menší odmlce. Ukázali jsme, že žádnou krizi nemáme, jen jsme zápasy předtím výsledkově nezvládli. Teď jsme rozhodli pěknou střelou v závěru.

Vychytal jste už šestou nulu. To vás musí těšit.

Určitě. Já jsem si statistiky moc nedělal, ale asi začnu, protože je příjemné mít šest nul za dvanáct kol. To je otázka celého mančaftu, ne jen mě. Někdy je to zásluha víc mě, někdy týmu. Ale jsem za to rád. Čím víc nul bude, tím lépe pro nás.

Byla šichta překonat teplický blok?

Teplice musím pochválit. Byl to velmi dobře organizovaný mančaft. Na začátku jsme každého přehrávali jednoznačně, teď už si dá každý větší pozor, týmy jsou na nás nachystané spíš do defenzivy a my se tam těžko dostáváme. Ale nějaké šance jsme měli. Trenér nám v poločase říkal, ať hrajeme pořád stejně, že gól přijde.

Úleva po dvou remízách v lize a konci v poháru?

Jak jsem řekl: ze začátku jsme každého přehrávali s lehkostí, trošku se lehkost vytratila, ale to je i tím, že soupeři jsou na nás připraveni. Nebodovali jsme naplno, vypadli z poháru, takže jsme cítili povinnost urvat tři body, abychom se dostali na vítěznou vlnu. Doufám, že tam budeme. Teď se už soustředíme na zápas s Bohemkou, abychom uhráli co nejvíc bodů, pak si dali reprezentační přestávku a nabrali síly.

Bavíte se už o pohárech?

Cíl před sezonou byla záchrana, to každý musel vědět, když jsme neposílili. Ale já jsem řekl, že největší posila byla, že jsme udrželi tým pohromadě, protože hrajeme spolu dlouho. Dnes jsme nahoře, nechceme mluvit o pohárech, abychom to nezakřikli, ale už cítíme, že tlak je na nás větší. Přehodnocujeme si to a chceme hrát v pětce, abychom měli k pohárům co nejblíže.