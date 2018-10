Ke konci se už hrál fotbal jako na plácku, uznává olomoucký žolík Texl

Byť akci předcházelo ofsajdové postavení spoluhráče Nešpora.

Na hřišti jste byl sotva dvě minuty. Trenér vás poslal vyrovnat?

Poslal mě tam spíš něco vymyslet, tak jsem vymyslel gól. To se mi jako střídajícímu hráči povedlo poprvé, jsem rád. Musím to ukázat víckrát. Ojediněle je to pěkné, ale já jsem na sebe přísný, takže doufám, že to bude příště znovu.

Už byl nejvyšší čas se gólově připomenout, že?

Už je to tak rok, co jsem dal poslední gól, takže mě to potěšilo. Musím na to navázat. Minule jsem dal sice dva góly, ale také jenom v jednom zápase. Do šancí se dostávám, ale nedaří se je proměnit. Teď se to podařilo.

Překvapilo vás, jak míč k vám propadl? Že ho Nešpor ani obránce nezasáhl?

Jenom jsem viděl, jak jde dlouhý balon za obranu. Byl jsem tam sám. Nešpor se tam rval, nevím, co tam s obráncem dělali, ale balonu si nevšímali, tak jsem ho uklidil.

Bod nakonec berete?

Já si myslím, že jsme byli k vítězství blíž než soupeř. Dostali jsme se do lepších příležitostí, ale bod je lepší než prohrát, ke konci to bylo tak otevřené, že gól mohl padnout na obě strany. Moc zblázněné utkání. V této sezoně se nám ještě nepodařilo vyrovnat, natož otočit zápas, takže je to pokrok. Snad to tak bude pokračovat dál.

Neříkal jste si, když jste inkasovali, že je zle, že otáčet zápasy neumíte?

Já se rozcvičoval a viděl jsem, že trestňák je z dobré pozice, jenom jsme se modlili, aby to netrefil, a trefil to prostě neuvěřitelně. To nešlo chytat. Spíš to byl podle mě zbytečný faul na velkém vápně. Takhle tam vletět do hráče... Nevím, no. Otáčet zápasy se nám nedaří, ale vždycky je na nás vidět snaha, není to tak, že bychom to zabalili. Tlačili jsme se hodně dopředu. Bohužel to stačilo jen na gól. Ale víra je. Na tréninku taky nechce nikdo prohrát – a v zápase už vůbec ne.

Bod má svou cenu i vzhledem k tomu, že vám vypadli všichni stopeři. Uprostřed obrany pak dohrávali Vepřek s Kalvachem.

Vepřek to zvládl bez problémů, neudělal žádnou chybu. My máme se stopery potíže, všichni jsou furt zranění. Nebylo to ale znát. Na to, že mají dva dvoumetrové útočníky, to zvládl dobře. Ke konci už to bylo takové, že každý hrál všude, to už nemělo s taktikou nic společného, to už bylo, jako když se hraje fotbal jako někde na plácku.

Rozestavení na tři obránce vám ale pomohlo. Zvedli jste se.

Už jsme začali hrát vabank, prohrávali jsme 0:1, víc se riskuje, už chodí nahrávky do těžších pozic, nehraje se všechno jenom jednoduše, a to nám vycházelo, proto to vypadalo, že nám změna rozestavení vyhovovala. Ale jinak si myslím, že aby se dalo hrát na tři stopery, je potřeba dlouhodobé práce. Tohle bylo jenom okolnostmi.

Proti Spartě jste minule předvedli lepší hru. Je to i soubojovým stylem Zlína?

Je to těžké hodnotit, protože Sparta hraje fotbal, má technické hráče, kdežto většina hráčů Zlína jsou bojovníci, hodně to nakopávali, to je diametrálně odlišné. A my zase tak soubojové mužstvo nemáme, proto to tak vypadá, ale myslím, že to tak není. Prostě to hodně záleží na soupeři, to si málokdo dá do spojitosti. Ale Sparta chtěla hrát fotbal, my jsme dobře bránili. Když Zlín nakopával, a to se nedá nijak bránit, to je o náhodě, kam se to odrazí.

Beauguel vám dělal starosti, že?

Jo, jak si ho pamatuji z minulé sezoně, tak se hodně trápil, ale teď se dost zvedl. Byl jsem překvapený, jak uhrává míče, jakou má techniku. Za mě jejich určitě nejlepší hráč.

Nedaří se vám opustit suterén tabulky. Neznervózňuje vás to?

Furt stačí dva tři zápasy po sobě zvládnout a jsme ve vrchu tabulky. Nemyslím si, že nám to ujíždí, že bychom byli pod tlakem, pořád nás je tam hodně. Navíc se teď hraje rozdělená soutěž, doufám, že se dostaneme minimálně do střední části tabulky.