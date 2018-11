Cesta do fotbalové Evropy? Olomouc v poháru vyzve oslabený Zlín

I proto má ve čtvrtečním (17.00) 4. kole proti oslabenému Zlínu jasný úkol: doma urvat postup.

„Je to pro nás důležité utkání, protože stejně jako v lize jsme si dali cíl i pro pohár a chceme v něm uspět. Chceme postoupit do jarních bojů,“ řekl pro klubový web trenér Sigmy Václav Jílek.

S pátým Zlínem nedávno Hanáci doma remizovali v lize 1:1. „Respektujeme sílu soupeře. Právem mu patří jedna z předních příček. Zlín tady prokázal, že se prezentuje velmi kvalitním výkonem,“ podotkl Jílek.

„Věříme, že předvedeme lepší výkon, než v ligovém zápase. A že budeme schopni soupeře přehrát a konečně v domácím utkání vyhrát. Tímto zvu diváky, každý hlas nám dodává energii, takže doufám, že nám fanoušci vytvoří dobrou atmosféru a my jim to vrátíme postupem do čtvrtfinále poháru,“ přeje si Jílek, jemuž ze základní sestavy bude chybět nejspíš jen zraněný křídelník Pilař.

Překotné změny v jedenáctce neplánuje ani zlínský trenér Michal Bílek. „Nastoupíme v nejsilnější možné sestavě.“

Postrádat však bude řadu hráčů obvyklé sestavy. Po vzájemném ligovém mači hraném 20. října na Hané skončila předčasně podzimní část sezony pro stopera Buchtu a útočníka Poznara.

Na reprezentační sraz odjel záložník Libor Holík. „Po nedělním utkání na Slavii mají další hráči zdravotní problémy,“ naznačil jen Bílek.

I proto je rád, že nemusí v MOL Cupu cestovat daleko. „Hráli jsme proti sobě nedávno. Víme, co můžeme od sebe očekávat. Naším cílem je postup.“ Pokud by skončil duel opět nerozhodně, následovalo by prodloužení.