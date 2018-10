Olomouc přišla o stopery a srovnala z ofsajdu. Ale měla kopat penaltu

Do toho sudí Rejžek s pomezním Nádvorníkem spáchali fatální chyby: Sigmě upřeli penaltu, ale dopřáli jí gól, jemuž předcházel ofsajd.

Hanáci díky tomu srovnali na 1:1, a také proto, že přišli o zraněné stopery Poloma se Štěrbou i nemocného Jemelku, bod brali. To Zlínští cítili křivdu.

„Mrzí nás to, není to poprvé. Na Dukle jsme dali regulérní gól, i v Plzni nám to vzalo body. Ale jedeme dál,“ velí zlínský trenér Michal Bílek, jehož tým čeká na výhru čtyři kola. „Máme 21 bodů, domácí deset. Jsme v klidu, máme bodů víc, než jsme si představovali.“

Ševci nemohou přijít na jméno pomeznímu Ivu Nádvorníkovi, který jim i na Dukle chybně neuznal gól.

Na jeho obranu lze říct jen to, že oba případy byly na posouzení bez videa těžké, rozhodovaly centimetry. Olomoucký forvard Nešpor si zaběhl za obránce Bača na pas od záložníka Plška, míče se sice nedotkl, ale ovlivnil hru a vytvořil prostor skórujícímu Jiřímu Texlovi.

Pro žolíka Sigmy nebyl problém z prvního doteku po dvou minutách na hřišti, čtvrt hodiny před koncem, srovnat. „Už je to s panem Nádvorníkem poněkolikáté,“ ulevil si zlínský brankář Stanislav Dostál. „Do dalšího hodnocení se radši nebudu pouštět.“

Dostál se však pustil do dalšího zákroku, který vyvolal emoce. Vyběhl na hranici vápna, kde ukopl balon Nešporovi, ale zasáhl i jeho nohu.

Rejžek píská faul, jenže si nevšimne, že k němu došlo ještě uvnitř pokutového území.

Dostál však namítá: „Ať už to ve vápně bylo, nebo ne, já jsem neměl vystrčený loket nic. Balon jsem hrál ještě před ním. Nepochopil jsem, za co jsem dostal žlutou kartu.“

Bílek dodal: „Ať se pískají penalty, které jsou, góly, které jsou, a bude to všechno v pořádku.“

Zlínské vytočilo i to, že brankář Olomouce Miloš Buchta dostal za faul mimo vápno na útočníka Poznara jen žlutou kartu, přitom mu skluzem zmařil jasnou gólovku.

Jenže nebyl posledním hráčem týmu, takže Rejžek nevylučoval.

„Pokud můžu zakončovat do prázdné brány, tak je to červená karta. Ale nejsem si úplně jistý,“ nechtěl soudit Tomáš Poznar. „Použiju slova komentátora, pana Bosáka: To byla kosa jak od prvorepublikového zemědělce.“

I Bílka žlutá překvapila: „Očekával jsem, že bude červená karta. Jestli je to podle pravidel, pak je to v pořádku, pokud ne, pak to byla chyba, stejně jako při gólu z ofsajdu.“ A to ještě hosté nereklamovali situaci z úvodu, kdy hlavičkujícího hroťáka Beauguela ve vápně přidržel za dres obránce Chvátal. I tady se mohla kopat penalta, byť takových hmatů je fůra.

Nejslabší domácí výkon Sigmy

„To je klasické pozápasové brečení jednoho, nebo druhého mužstva,“ řekl olomoucký kouč Václav Jílek. „Taky si můžu stěžovat na deset situací a nebudu. Já jsem viděl velmi dobrý fotbal z obou stran, co se týče nasazení, agresivity. Kdyby tam bylo video, neuznali by nám třeba gól, ale naopak bychom kopali penaltu. To k tomu patří. Byla tam spousta výroků, se kterými jsem nesouhlasil, ale nebudu přece říkat, že se to mělo hrát na druhou stranu. Výsledek 1:1 platí.“

A asi je i spravedlivý, byť Sigma přežila velké šance Holíka, Hnaníčka a sraženého Poznara.

Inkasovala až po precizně zakrouceném přímém kopu za vápnem v podání nejlepšího hráče na hřišti Francouze Beauguela, který dokonale potrestal zbytečný faul Štěrby.

„Krása. Trénuje to. Trefil to božsky,“ ocenil parťáka Poznar.

„Většinu času jsme byli lepší,“ chválil Bílek hlavně za 60 minut, pak Sigma začala hrát také na tři obránce a fotbal přestal nudit.

I tak Olomouc předvedla nejslabší domácí výkon sezony. Nenavázala na výhru nad Spartou, byť je potřeba zmínit, že proti soubojově hrajícímu Zlínu to měla těžké.

Olomoucký záložník Václav Pilař (uprostřed) se snaží probít k míči přes dvojici fotbalistů Zlína.

Nebyla však rychlá a přesná, aby našla skulinky. „Víme, že jejich kombinační hra je silná, mají k tomu hráče jako Houska, Plšek, kteří minulou sezonu předvedli, že patří do lepší kvality ligy, ale my jsme je pokryli, dobře jsme se posouvali a nenechali jsme vůbec hrát Kalvacha. Nechali jsme rozehrávat stopery, kteří na to nejsou úplně zvyklí,“ nastínil zlínskou taktiku Poznar.

A tak se Olomouc přizpůsobila boji, za což si technický tým vlastně zaslouží pochválit, neboť s tímto stylem mívá problémy. Vytvořil si ale pouze Plškovu hlavičku zblízka a v poslední minutě zřejmě gólovou ránu středopolaře Housky zablokoval zlínský hrdina Beauguel.

To už se hrálo vabank; Sigma jen se dvěma klasickými obránci a do středu defenzivy se zatáhli netradiční „stopeři“ Vepřek s Kalvachem.