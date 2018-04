Další olomoucké zaváhání. Ztracené dva body, litoval střelec Plšek

„Jsou to ztracené dva body. Stejně jako s Karvinou mě to mrzí úplně stejně,“ netajil se čtyřiadvacetiletý záložník, který je nejlepším střelcem olomouckých fotbalistů v letošní sezoně.

Zaskočila vás Jihlava aktivní hrou?

Prvních patnáct minut bylo z naší strany výborných, nastoupili jsme, jak jsme chtěli. Bohužel pak prvotní tlak opadl, Jihlava se do toho začala dostávat a chvílemi nás přehrávali. Byli důrazní, vyhrávali osobní souboje, my jsme to naštěstí zlomili gólem.

Dorážel jste Zahradníčkovu střelu. Znovu jste stál na správném místě?

Po standardce nás bylo dost ve vápně a šlo o štěstí, že se míč odrazil ke mně.

Zkraje druhé půlky byl vyloučen jihlavský Mara, proč jste proti oslabenému soupeři neudrželi vedení?

Paradoxně když byli v deseti, tak hráli ještě lépe. Za takového stavu musíme hrát klidně, dát rozdílový gól na 2:0 a bylo by po zápase. Takhle jsme si říkali, že nás mohou ohrozit ze standardky, a to se stalo. Kopali je dobře.

Přesto zbývalo dost času. Co chybělo Sigmě v útoku?

Byla to trochu křeč. Jakmile hrála Jihlava v deseti, zalezli a my jsme měli jen centry ze stran, ale nějakou vyloženou šanci jsme si nevytvořili. Chce to víc se tam tlačit.

Chybí některým hráčům podzimní forma?

Těžko říct. Kdyby se vyhrálo, tak se hodnotí jinak. Ale jsou to ztráty, takhle jsme na podzim neztráceli.

Sám jste měl v závěru ještě jednu vyloženou šanci, ale pálil jste mimo.

Nesedlo mi to. Zbytečně jsem to uspěchal, trefoval jsem to ve velké výšce. Kdybych si to nechal spadnout, trefím to lépe.