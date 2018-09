V kombinaci jsme byli šikovnější než Olomouc, chválil kouč Dukly

„Předposlední s posledním, věděli jsme, jaký zápas nás čeká. Paradoxně jsem s hrou hodně spokojený, protože tam byl velký nárůst oproti zápasu s Libercem,“ hodnotil. „Ale na posledních třiceti metrech jsme netrpěliví a nedodržujeme to, co jsme se za čtrnáct dní naučili – založení ve středním pásmu. Věřím, že pokud to odstraníme – a to vždycky trvá nejdéle – tak budeme úspěšní.“

Žádné nakopávané balony. Dukla zůstává věrná svému přesvědčení, z krize se chce tak trochu protančit.

„Před patnácti dny jsme se rozhodli, jakým způsobem chceme s mužstvem pracovat. Tvář je vidět. Věděli jsme, že Olomouc chce hrát kombinačně, v tom jsme byli ale šikovnější než domácí,“ cenil si Skuhravý.

Jaký je fotbal podle jeho gusta?

„Chceme v klidu kombinovat, v tom jsme silní, věříme si, umíme to. Základem je věřit si. Žádné nakopávané míče. A pak to zlepšit kolem boxu,“ naznačuje brankář Filip Rada. Ale to není otázka nového trenéra. Kombinační fotbal už od brankáře praktikuje Dukla od trenéra Kozla přes Hynka i Drska...

„Ano, ale takhle, jak jsme hráli dva poslední zápasy, předchozí utkání úplně nevypadala. Něco se změnilo. A budeme chtít v tom dál pokračovat a zlepšovat se,“ srovnává Rada. „Nový trenér zafungoval dobře. Řekl nám, v čem máme silný mančaft, co chce hrát. Nám to vyhovuje. Samozřejmě během jednoho týdne se to nezmění. Je to otázka delší doby, chce to pilovat, ale je to na správné cestě. Je to pozitivní, bude to dobré.“

Souboj nejhorších: po zemi!

Nicméně i v Olomouci bylo patrné, že hrají týmy ze spodku tabulky. Hodně nepřesností, malé sebevědomí v pokutových územích. Dukla si vytvořila dvě šance, ale v obou útočník Holenda selhal. Víc možností měli domácí, na střely na branku vyhráli 9:3, trefili tyč i břevno. Zasloužené vítězství Sigmy, která o něm rozhodla po rohovém kopu, když se v závaru dorážkou zblízka prosadil stoper Václav Jemelka. „Bylo jasné, že zápas nebude o dvaceti šancích na každé straně, ale o jedné, dvou brankách. Je hloupé ji dostat ze standardky,“ mračil se Skuhravý.

„Zápas byl z naší strany dobrý, bojovný, všechno, co jsme si řekli. Bohužel jsme nepohlídali jednu standardku. Měli jsme šance, i oni měli šance. Škoda,“ shrnul Rada.

Skuhravý dodal: „Bylo to vyrovnané utkání. Prohrát ho ze standardní situace, na kterou se připravujete a byla identická jako první dvě ze zápasu s Libercem, kdy hráč na zadní tyči vrací balon, který je už složitý bránit, mě mrzí hodně. Začátek druhého poločasu jsme byli jasně lepším týmem, bohužel to vyvrcholilo šancí Holendy. V takovém zápase si musíme pomoct. Závěr už byl hektický, rozkouskovaný, už jsme se tam nedostali.“

Na Olomouc, která prohrála šest předchozích zápas, měl Skuhravý jasný taktický záměr. „Oni mají hrozně šikovné hráče v přechodové fázi a z toho pramení i standardní situace. Zlobili nás z jejich levé strany. Chystali jsme se na to, že čím déle udržíme dobrý stav pro nás, domácí znervózní. Ale k tomu potřebujeme kvalitu nahoře,“ posteskl si. „V situaci, ve které jsme, vím i ze své zkušenosti, že finální fáze trvá déle než organizace hry. Věřím tomu, že mužstvo je tak chytré, že to, co jim říkáme na 70 metrech, pochopí i nahoře, tam to bylo jednoznačně o špatném pohybu, přemíře snahy. To byla brzda v plánu, který jsme měli.“

Defenzivu Dukly viditelně zlepšili noví zkušení stopeři ;Ďurica a Raspopovič. „Jsem nadstandardně spokojený. To musíte vidět i vy. Jsou to zkušení stopeři, těžko se přes ně někdo dostane soubojem. Jsme rádi, že takoví stopeři v naší situaci přišli,“ chválí parťáky před sebou Rada.

A chválu týmu přidal i Skuhravý: „Velká pochvala pro mé hráče za to, jakým způsobem jsme se prezentovali v kombinaci. Jednoznačně musíme přidat ve finální fázi, je škoda takhle zazdít zisky, které jsme měli v prvním poločase.“

Zdá se, že tahle porážka s Duklou nezatřese. „To bychom si uškodili sami, kdybychom psychicky spadli na zem. Zvedá se to herně, je to i vidět. Musíme pracovat dál a bude nás to odměňovat body,“ věří Rada.