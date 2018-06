Olomoucký stoper Jemelka zaujal i Udine, klub s jeho odchodem nepočítá

Odchod čtyřiadvacetiletého Radakoviče vzhledem k výstupní klauzuli v údajné výši kolem patnácti milionů korun nemůže Sigma ovlivnit, o rok mladšího Jemelku však pustit nemusí. A nechce. Olomouc čeká třetí předkolo Evropské ligy, už proto potřebuje opory udržet.

To samé platí v případě záložníka Lukáše Kalvacha, o kterého stojí Plzeň. „Teď nemůže odejít Kalvach nebo Jemelka. A na stole jsme konkrétní nabídku neměli ani na jednoho. Nemůžu uvolnit hráče pod smlouvou, když mám za zády, že mi může někdo sebrat hráče s výstupní klauzulí,“ prohlásil Minář nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

Kalvach by se změně nebránil, Jemelka, jenž se podíval s českou reprezentací na poslední přípravný kemp do Rakouska, kde však nenastoupil, byl diplomatičtější.

„Jemelka se vyjádřil, že by chtěl ještě něco dokázat se Sigmou, protože on ví, že nikdo u něj v první fázi takovou kvalitu neviděl, a ve své skromnosti dokázal přeskočit i talentovanější. Je strašně dobře nastavený v palici,“ oceňuje u něj Minář. S Kalvachem se chce domluvit na nové smlouvě.

O Jemelku, jenž byl zvolen ligovým objevem sezony, se už v zimě zajímaly Feyenoord Rotterdam či Slavia Praha. V Udine mají s českými fotbalisty dobrou zkušenost, aktuálně v týmu Serie A působí záložníci Jankto s Barákem.

Olomoucký Uroš Radakovič (uprostřed) v souboji s Lukášem Bartošákem (zleva), Danielem Holzerem a Lukášem Železníkem ze Zlína.

Radakovič o víkendu odehrál za Olomouc první přípravné utkání proti slovenskému druholigistovi Liptovskému Mikuláši (3:1). Podle informací MF DNES se přestup do Sparty táhne především proto, že Srb nebyl na seznamu posil Letenských do středu obrany jedničkou.

Ani Minář v pondělí netušil, kdy a zda se obchod uzavře. „Vím, že se kolem Uroše něco děje, ale jako trenér nemám informaci, že by to bylo dořešené, takže s ním počítám,“ vykládal po prvním přípravném zápase ve Slatinicích kouč sigmáků Václav Jílek. „Ale nachystaní jsme,“ připustil.

„Radakoviče umíme nahradit“

Vedle Jemelky by místo Radakoviče mohl nastupovat Roman Polom, kterému ale končí hostování z Mladé Boleslavi a Sigma by jej musela odkoupit, nebo odchovanci Jan Kotouč s Janem Štěrbou. „Roman Polom mohl teď odehrát lepší zápas, okénka tam byla. Honza Kotouč ukázal velmi slušnou kvalitu. Jsem přesvědčený o tom, že tady máme hráče, kteří jsou schopni případný odchod Uroše zabezpečit,“ neobává se Jílek, byť Radakovič byl pilířem jeho defenzivy. Společně s Jemelkou měl v hodnocení reportérů MF DNES průměrnou známku 2,28, mezi stopery v lize nejlepší.

Výstupní klauzuli kromě Radakoviče mají také záložníci David Houska s Jakubem Plškem, jenž proti Liptovskému Mikuláši dvěma góly potvrdil střelecké nadání.

„Zase ukázal, že nepotřebuje moc příležitostí na gól. Předpokládám, že zájem o něj bude pořád, ale nepředpokládám, že by v tuto chvíli odcházel,“ doufá Jílek.

Premiéru v olomouckém dresu mají za sebou útočník Pavel Dvořák a brankář Aleš Mandous. „Pavel nebyl ve hře, nedostal tolik míčů, ve druhém poločase jsme neměli dobrou přechodovou fázi, takže těžko hodnotit, nebylo by to úplně fér,“ podotkl Jílek. „Aleš ukázal, že nohama hrát umí. Někdy by mohl hrát rychleji, ale zvyká si. Na hodnocení bude dost času.“

Mužstvo chválil. „Škoda že nepadlo víc gólů, neměli jsme střelecký prach, ale jinak můžeme být spokojeni. Kondičně to kluci zvládli podle představ – hodně aktivně. Apelovali jsme na hráče, abychom navázali na výkonnost ze sezony a šli po vítězství, abychom měli sebevědomí. Hlavně první poločas se nám to dařilo na výbornou,“ těší Jílka. „Dobře to zvládli i mladí kluci. Byť rezervy jsou, ale je na nás, abychom se s tím popasovali.“

Stejně jako s případnými odchody.