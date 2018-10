Olomoucký trenér Jílek po výhře nad Spartou: Rozhodují emoce, ne kvalita

Po cenném vítězství 1:0 část plánu, jehož stěžejním bodem bylo uhlídání záložníka Kangy, poodkryl. „Od začátku byl naprosto viditelný záměr, který chceme hrát, rychlost i víra v úspěch. Byli jsme agresivnější, přímočařejší,“ chválil. „Nebylo to bez chyb, ale oproti předešlým zápasům bylo daleko víc ochoty pracovat. Teď je otázka, jestli je to motivací s ohledem na atraktivitu soupeře, nebo jestli to můžeme brát jako trvalý stav.“

Právě. Po výhře nad Duklou následoval výbuch v Liberci. Zvedáte se, nebo jste na houpačce?

Uvidíme další zápas. Není to otázka jednoho utkání, musíme výsledek zopakovat. Já jsem pevně věřil už v Liberci, že na tom budeme lépe. Výkon byl podle mě znehodnocený, protože si nemyslím, že bychom odehráli úplně špatný zápas nasazením, agresivitou. Ale šli jsme si zahrát, ne vyhrát. To byla největší chyba. Proti Spartě bylo jasně vidět, že chceme vyhrát za každou cenu. Emoce pak rozhodují daleko víc než vlastní kvalita hráče. Pokud ji nedokáže prodat, jsme ve slepé uličce. Musíme se nastavit na tuhle cestu, věřím, že se nám to podaří. Máme doma Zlín, až pak si můžeme říct, jestli jdeme správnou cestou. Aby to nebyla, jak říkáte, houpačka, že jednou to zvládneme, podruhé ne. Domácích zápasů už jsme ztratili dost.

Čím jste vyzráli na Spartu?

Dobře jsme dokázali eliminovat její zbraně. Důležitou roli hrál fakt, že nemohl nastoupit Stanciu. Byli jsme připraveni na Kangu jako dalšího hráče, který umí nachystat finální fázi. Záměr byl, aby se dostával co nejméně do hry, případně aby se dostával do hry na vlastní polovině. A eliminovat Tetteha, to se stoperům povedlo na jedničku.

Pracoval jste speciálně s Kalvachem na způsobu bránění Kangy? Hlavně v první půli nebyla opora Sparty vůbec ve hře.

Nebudu souhlasit, hned třetí minuta byla případem, jak jsme Kangu bránit nechtěli...

Jedna za poločas.

To nevadí. Takovému hráči nesmíte dát prostor. Když chcete vzít Kangovi balon z jeho úrovně, tak mu ho prostě neseberete. Má takovou kvalitu, že si počká na váš pohyb a pak zrychlí. Jasný pokyn byl Kangu eliminovat způsobem, že se musíme dostávat pod něj, nechceme mu vzít balon, ale chceme jen, aby ho odehrál do strany nebo dozadu, pokud nejsme v souboji včas. A chceme ho co nejvíc pouštět do levé nohy, ne do pravé. Měli jsme velkou neznámou, kdo Stancia nahradí. I když odhad byl správný – čekali jsme, že Šural půjde víc pod hrot, ale Šural není kreativní hráč, který dělá přečíslení a kvalitu ve středu hřiště, je spíš do finální fáze. Pro nás byl tenhle způsob hry soupeře příhodnější.

Ukázalo se, jak moc je pro Spartu klíčový Stanciu?

Nemyslím si, že klub s nejvyššími ambicemi stojí a padá na výkonu jednoho hráče. Jestli to snižuje, nebo nesnižuje náš výkon? Já jsem viděl Olomouc, která Spartu přehrála a zaslouženě vyhrála.

Jak důležité bylo, že naopak mohl hrát Šimon Falta, u něhož se na poslední chvíli odložilo rozhodnutí o případném trestu, který měl dostat za chybně udělenou červenou kartu v Liberci?

Šimon má pevné místo v týmu. Vybudoval si ho dlouhodobě kvalitními výkony. Mužstvo bylo raději, že mohl nastoupit. V utkání to ukázal. V předchozích zápasech to nebyl Falta, jakého chceme vidět. Teď to byl diametrálně odlišný výkon. Mluvili jsme spolu před zápasem. Je třeba si nalít čistého vína, nestačí jen, že akce dobře vypadá, musí mít účel, který v předchozích zápasech nebyl. Teď ano – bylo to tahové, náběhové, poctivé dozadu. Tak by měl hrát. Pomohlo nám, že mohl hrát. Nebudu nic zastírat. Myslím, že je to správné rozhodnutí.

Museli jste tomu uzpůsobit předzápasovou přípravu?

Změnilo se to výrazně. Ve čtvrtek jsme věděli, že o to ještě budeme bojovat, takže jsme změnili náplň tréninku – taktický trénink jsme přesunuli na pátek. Ale v jeho pozici alternoval i tak Texl, byť by to nebyla jeho pozice, protože jsme stále nevěděli, zda bude moct hrát.

Trenér Olomouce Václav Jílek, v pozadí tým Bohemians Praha 1905 slaví vyrovnávací branku.

Trojlístek ve středu hřiště Kalvach, Houska, Plšek pracoval podle vašich představ?

Nechtěl bych být zbytečně přísný, protože jsme utkání zvládli. Pracovali jsme dobře, ale v první poločas tam byla spousta situací, kdy jsme měli odtrženou řadu, byli jsme nízko a ta trojice byla na strašně velkém prostoru – Kalvach blízko obranné řadě, Houska, Plšek zase hodně vysoko. Byly tam meziprostory pro odskok hráčů a nebylo to kompaktní. My jsme volali hlavně po tom, že proti Spartě musíme být kompaktní. Plša první poločas ještě málo pracoval dozadu. Potřebovali jsme, aby byl víc aktivní v tlaku na hráče s míčem. Druhý poločas, byť nás Sparta zatlačila víc, už neměla situace, kdy mohla tolik hrozit otevřeným středem.

Bezchybný byl kapitán Vepřek. Vrací se do pohody?

Michal se musí koncentrovat sám na sebe a hlavně hrát jednoduše, potom jeho výkon obrovsky vyroste. V defenzivě byl vynikající. Spousta lidí byla k němu velmi kritická v předešlých zápasech, neříkám, že někdy neoprávněně, ale je to hráč, který je v defenzivě hodně platný – a proti Spartě to potvrdil. Ale nebyl to jenom on. Jsem hrdý na mužstvo, jak se bylo schopné prezentovat a pracovat. Ještě máme rezervy, pokud je naplníme, tak bychom měli jít nahoru.

Ve Spartě jste působil tři roky. Chutná vítězství stále o to lépe?

To už je dlouho. Mám tam ještě dost přátel. Nebral jsem to jako svůj boj proti klubu, ve kterém jsem pracoval, ale jako boj proti špičkovému českému klubu. Boj, který jsme potřebovali zvládnout, protože jsme nezvládli soupeře, které jsme měli porazit. Je to důležité pro Sigmu, potřebujeme body.

Vyhráli jste teprve potřetí v sezoně. Teď jste se přiblížili výkonu z Evropské ligy proti Seville.

Sparta měla dvě situace na vstřelení branky, my dalších pět, abychom výsledek pojistili. V tom jsem viděl velký rozdíl oproti předchozím zápasům. První poločas byl výborný, završený tou patnáctiminutovkou, kdy to tam lítalo, jenom jsem si říkal, aby nás to nemrzelo. Druhá půle už byla náš evergreen, že začneme bránit. Že začneme bránit, to je dobré, ale bylo by dobré, kdybychom v trošku vypjatých situacích balon udrželi, abychom měli dostatečnou míru sebevědomí a tlak nebyl trvalý. Sparta nás zatlačila, ale poctivým výkonem jsme jí to znesnadnili, gólové možnosti si nevypracovala. Hráčům patří, neřekl bych poděkování, ale respekt za to, jakým způsobem to zvládli, jak se dostali ze situace, kdy nás hodně lidí před zápasem odepisovalo.

Není pro vás škoda, že přichází reprezentační pauza?

Budeme pracovat dál. Výkon nebyl bezchybný. Ale kdyby hráli bezchybně, tak by tady asi nebyli. Je však velký rozdíl v tom, jak chybují – jestli takticky, nebo že nepracují. Myslím, že nás to teď nakopne, že nám těch čtrnáct dní neublíží. Ověřili jsme si, jakou cestou chceme jít, a teď máme čas na těch nárocích pracovat a na Zlín se připravit stejně odpovědně a kvalitně.