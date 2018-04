Trenér Jílek: Na tribuně se mi nelíbilo, to se nedá s „lavkou“ srovnat

Výhra 1:0 ho však uklidnila, Sigma i pět kol před koncem sezony drží v lize báječné třetí místo.

Jak se vám líbilo na tribuně?

Nelíbilo. To se nedá s lavkou srovnat, v životě bych neřekl, že to může být až tak rozdílné, protože tam se člověk nemůže pohnout a drží to vše v sobě. Nic příjemného.

Dvouzápasový trest mi přijde přísný, nejste recidivista.

Asi mi to vůbec nepřísluší hodnotit. Nikdo to nějakým způsobem neargumentoval. Je to nejnižší sazba, která v danou chvíli může být. Prostě je to tak nastavené, a pakliže tak budou pokračovat dál, tak tomu rozumím a chápu to.

Co jste z tribuny viděl?

Zasloužené vítězství. Byli jsme lepším týmem, vypracovali jsme si víc gólových situací. Výrazné zlepšení ve smyslu práce, odpovědnosti, agresivity. I v kontextu atmosféry jsem naprosto spokojen.

I když vás Baník druhou půli přehrával?

Nemyslím si, úplně nesouhlasím. Určitě nás zatlačil po vyloučení Kalvacha. Nalezli na nás v obranném postavení výš, narušili nám rozehrávku, nebyli jsme tak přesní jako v prvním poločase, tam došlo ke změně. Ale zase se dívám na to, jakým způsobem jsme to odbránili, a nebýt jedné zbytečné ztráty Kalvacha, kdy měl Baroš jedinou šanci před naším gólem, tak si Baník nevypracoval vůbec nic, možná v závěru závary, ale to už k tomu patří.

Jak se vám líbil gól Plška?

Pro všechny nestandardní řešení, pro mě naprosto standardní řešení toho hráče, protože dokáže udělat situaci na malém prostoru jinou, než by každý čekal. Potvrdil to.

Olomoucký trenér Václav Jílek zdraví svůj ostravský protějšek Bohumila Páníka po vzájemném utkání.

Máte ale takové kulišárny za nerozhodného stavu rád? Většina trenérů to moc nemusí.

Pokud to skončí gólem, tak je mi to celkem jedno.

Další křest ohněm pro stopera Romana Poloma. Na Slavii to zvládl a proti Baníku v soubojích s Barošem a Poznarem také.

Naprosté absolutorium. Utkání zvládl výborně, až na jednu situaci v prvním poločase, kdy ho přetlačil Baroš. S ním je to vždycky složité, protože každý souboj s ním je na hranici faulu, možná někdy až za hranicí. Hrál výborně, v rozehrávce obstál na to, kolik toho odehrál. Naplňuje se, že jsme ho sem brali s vizí, že může kdykoli naskočit a ve všech zápasech, ve kterých dostal příležitost, to ukázal.

V Teplicích vám bude chybět vykartovaný Kalvach. Jak moc velká je to komplikace, a už víte, jak ji vyřešíte?

Pro mě obrovská. Tvrdím, že je to v tuhle chvíli náš nejdůležitější hráč. Ale zase by bylo alibi schovávat se za to, že nám vypadl Kalvach a nejsme schopni ho nahradit. Musíme vymyslet variantu. Okamžitě v hlavě mi to naskakuje, možnosti jsou. Můžeme se vrátit k druholigovému složení (níž se v záloze zasunou Houska s Plškem, pozn. autora), máme tam ale i Romana Poloma, který hrával štítového hráče. Variant je víc a je třeba jen zvolit tu správnou a pak to potvrdit v Teplicích.

Asi jste nemohli očekávat, že Kalvach na pozici defenzivního záložníka odehraje všechno.

Hraje hlavně v pozici hráče, který se do těch situací dostává. Proti Baníku bych mu to vyčítal, myslím, že druhá karta byla zbytečná v prostoru, který nic neřešil. Chtěl uhasit brejkovou situaci, ale Fillo to udělal výborně. Píchl si balon nad něho, Kalvach už tam byl pozdě a složil ho. Měl to vykrokovat, jenom se navázat a k ničemu by nedošlo.

Podruhé nastoupil Hála na pravém kraji obrany místo Sladkého. Jak jste se změnou spokojen?

Nedostali jsme gól v Jablonci ani s Ostravou. Někdo může argumentovat, že Jablonec si situace vytvořil, ale já říkám, že Jablonec si je nevytvořil svojí kombinační kvalitou, že by nám naboural součinnost obranné čtveřice, ale vyloženě jenom z brejků, když získával balony. Jsem spokojený. Dvakrát po sobě byla defenzivní činnost velmi dobrá.

Obrana klapala i se Sladkým, ne?

Nešlo o defenzivu. Nebyla spokojenost s nadstavbou, ofenzivou, doplněním, kvalitou. Bohužel se dostal do stadia, kdy mu to tak nejde, což je normální. Nehledejme v tom nic zásadního. Odpočine si, potrénuje, zvedne se a zas bude zpátky.