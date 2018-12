271 minut prázdnoty. Olomoučtí fotbalisté se propadají ke dnu

A Dvořák si drbal hlavu: „Samozřejmě se to dalo lépe zakončit. Prostě kamkoliv jinam, abych netrefil gólmana. Jednoznačně moje chyba.“

Podobná situace ve druhém poločase: křídelník Tomáš Zahradníček přízemním centrem krásně přihrává na malé vápno znovu Dvořákovi, který se už chystal pravačkou zakončit, ale ještě před něj vběhl hroťák Martin Nešpor a vzal to na sebe: trefil jen boční síť.

Dvořák byl v lepší pozici, škoda pro Olomouc. To byly vyložené příležitosti.

Sigmáci v nich propadli a prohráli na půdě mistra 0:2. „Provází nás velká střelecká sterilita,“ povzdechl si trenér Václav Jílek. Už tři zápasy v řadě nevstřelil jeho mančaft gól, 271 minut prázdnoty. A situace Hanáků začíná být zase vážná, byť nedávno se pyšnili ještě pětizápasovou šňůrou bez porážky.

Teď na výhru už čtyři kola čekají, propadli se na čtrnácté místo s pouhými třemi body náskoku na poslední Karvinou. Takovou bídu letošní účastník kvalifikace Evropské ligy nečekal ani v nejhorších snech.

Příčin je víc. A absence střelce patří mezi ty větší. Nejlepším zakončovatelem týmu je se čtyřmi góly Nešpor, letní posila z Polska. Jílek si ho cení především pro poctivost, pracovitost, napadání obránců, ale to je na útočníka málo. I Nešpor musí být nebezpečnější. O podhrotovém záložníkovi Jakubu Plškovi, který byl v minulé sezoně s 11 góly postrachem soupeřů, nemluvě.

Prosadil se zatím dvakrát a hledá pohodu. Podobně jako Zahradníček, který se netrefil ještě ani jednou, další křídlo Šimon Falta jen jednou. Byť mají v novém systému se třemi obránci jako halfbeci více defenzivních úkolů, vizitka je to tristní.

A také dvougólový Dvořák mohl přidat víc zářezů, kdyby si nepočínal jako v Plzni. „Bohužel to není první spálená šance, už jsem jich zahodil dost. Nedá se nic dělat, už to nevrátím, chvilku mě to strašit bude. Ale máme další zápas, musím to hodit za sebe,“ opakuje si.

Sigma doplácí na to, že chce hrát fotbal, tvrdí Vrba

Olomouc má se 16 vstřelenými góly po 17 kolech druhou nejhorší ofenzivu soutěže. „Je potřeba si uvědomit, že je to třetí zápas, co jsme vyšli střelecky naprázdno. Proti Plzni jsme měli čtyři dobré příležitosti, proti Mladé Boleslavi a Teplicím tak pět šest čistých brankových situací. Nedáme šmudlu, laciný gól, který se často povede komukoli proti nám,“ lamentuje Jílek. Co s tím?

„Pracovat na tom víc v tréninku a věřit, že se to obrátí. Několikátý zápas po sobě jsme nedali gól. Šance si vytváříme, ale teď nám to tam zkrátka nepadá. Do šancí musíme jít s čistou hlavou a možná být koncentrovanější,“ přemítá Dvořák.

Avšak Jílek namítá: „Je to otázka sebevědomí, to už není o tom, že bychom něco během čtrnácti dní dotrénovali. Je to o poctivosti, abychom za gólem šli tak, jak chceme.“

Sigmu zdobí kontrola míče, technická hra. Byť na ni někdy doplácí, jako při prvním zásahu Plzně, jemuž předcházela nepřesná rozehrávka středopolaře Housky. „Olomouc má kolísavé výsledky hlavně kvůli tomu, že chce hrát fotbal. A potom doplácí na to, že má až moc hráčů v útočné fázi a někteří soupeři je trestají,“ řekl O2 TV plzeňský trenér Pavel Vrba. „Je to tým, který hraje velice dobře kombinačně a určitě by neměl být tam, kde je. Ale to je filozofií klubu - chtějí hrát fotbal a bohužel na to někdy doplácí.“

Pořád je na Olomouci vidět, co chce hrát, ale jen ťukes od vápna k vápnu nestačí.

Chybí víc přímočarosti, pomoct si standardní situací, střelou z dálky.

„V Plzni jsme si mohli vytvořit příležitostí daleko víc. Je to už evergreen, že přehráváme situace,“ vyčítá Jílek. „Věděli jsme, že nejsou úplně silní ve vápně, přitom mají silné stopery, ale prostor na zakončení byl. Dvakrát mohl Texl zakončit ze dvaceti metrů, nezakončí, míč skončí v autu. Můžeme dát víc centrů do vápna, nedáme. Můžeme si vypracovat těch situací ještě víc, ale sami se jich zbavíme.“

Jílek zkouší, co může, aby Sigma konečně poskočila do klidného středu a vyhnula se skupině o záchranu. Ale ani nový systém se třemi stopery není samospásný, byť v defenzivě, která je se 32 inkasovanými góly třetí nejhorší, hlavní problém nevidí.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý (vlevo) ve vzdušném souboji s olomouckým obráncem Michalem Vepřekem.

„Nemyslím si, že by Plzeň měla ze hry vyložené brankové situace, měla nebezpečné závary. Ale že by to bylo špatnou součinností trojice, to ne. Nehráli spolu poprvé, byl to už jejich čtvrtý zápas. Fungovalo to docela dobře,“ řekl Jílek o obranné linii s jediným typickým stoperem Jemelkou v čele. „Dozadu zase takové výhrady nemám, neříkám, že všechno zvládneme, ale fatální věci tam nejsou.“

Olomouc do konce podzimní části ještě čeká zvedající se Slovácko a Baník. A pak by se měla poohlédnout po střelci, byť jde o nedostatkové zboží s vysokou cenou. Sigma, která hraje sympaticky s mnoha odchovanci, by si potřebovala hroťáka i vychovat. Naději vzbuzuje urostlý dorostenec Pavel Zifčák.