Náš cíl nechci prozrazovat, říká olomoucký fotbalový střelec Chorý

Gólové akci předcházela šance Zahradníčka, kdybyste mu přihrál přesněji, nejspíš by slavil on.

Musím Zahryho pochválit, měl dlouhý sprint a já jsem mu to dal špatně, takže měl další sprint k rohovému praporku. Rozhodl jsem se jít na penaltu, zato Gajič šel na přední tyč, takže jsem to uklízel sám. Zahryho krásná nahrávka a měl takových tentokrát víc, takže klobouk dolů.

Zlín chtěl v Olomouci uspět, šokoval ho rychlý gól?

Vždycky chceme na soupeře co nejrychleji nastoupit. Myslím, že se to potvrzuje ve statistikách. Prvních pět minut bylo vlažnějších, pak jsme na ně nalezli a pramenilo z toho, že jen nakopávali balóny, my jsme je získávali a snažili jsme se chodit do rychlých kontrů. Z toho pramenil gól na 1:0.

Přišly i další šance, co chybělo k více gólům?

Sám jsem mohl rozhodnout. Už v prvním poločase jsem tam měl od Zahryho krásný centr na hlavičku, ve druhém poločase jsem měl otevřenou prázdnou bránu. Asi jsem to měl řešit trochu rozumněji. Zbytečně jsem chtěl dávat ránu placírkou, kdybych to řešil víc s klidem a jen placírku nastavil, mohlo to tam být. Beru to na sebe, ale pro nás jsou nejdůležitější tři body a teď už se budeme připravovat na Spartu.

Stav 1:0 je ošidný a Zlín si vytvořil po přestávce příležitosti. Báli jste se v některých fázích o výhru?

Měli tam takové šance, ale nebyly to šance, které by si vypracovali až do kuchyně. Střela z větší vzdálenosti, centr z boku, kdy míč vykopával Uroš Radakovič. Nějaké velké šance si nevytvořili, Zlín jsme přehráli, byli jsme jasně lepší a vyhráli jsme.

Po čtrnácti kolech jste stále na špici. Otázka záchrany, s níž jste do sezony vstupovali, je tedy definitivně vyřešená?

Už to bereme tak, že už jsme zachránění, devětadvacet bodů asi na záchranu stačí. Cíl jsme splnili, uvidíme, co teď vymyslí pan Minář za další cíl.

A jaké vy máte ambice do zbytku sezony?

Nechci to prozrazovat, ale v kabině jsme si něco řekli. Teď bylo hlavní, že jsme dosáhli na 29 bodů, zachránili jsme se a ještě máme nějaký cíl, který chceme na podzim splnit. Máme ještě dva zápasy, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Ale to určitě nechám v kabině.

A na jaře? Budete cíle plnit stále v Olomouci?

Na jaře... K tomu bych se asi nevyjadřoval, bude tam zimní příprava. Těžko říct, je to daleko. Teď se budeme koncentrovat na ty dva zápasy, jaro je ještě daleko.