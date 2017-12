KOMENTAŘ: Zdravý Chorý se ligovému lídrovi v budoucnu vyplatí

Očekávanou dohodu, o které informovala MF DNES jako první, potvrdil deníku Sport hráčův agent Zdeněk Nehoda. „Ano, jsme dohodnutí s klubem i hráčem a už se čeká pouze na oficiální potvrzení transferu ze strany Sigmy Olomouc.“

Což je vzhledem k tomu, že Chorý měl ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši kolem 20 milionů korun, pouhá formalita. Co za tuhle částku Plzeň získala a Olomouc ztratila?

Dvaadvacetiletý zlobr vstřelil sice na podzim pouze dvě branky, ale zeptejte se obránců, který útočník se jim brání nejhůře, a kromě plzeňského tahouna Michala Krmenčíka by jistě zmínili i habána z Citova.

Je agresivní až záludný, nevypustí souboj, pracuje pro tým v každém okamžiku, perfektně si kryje míč, vybojuje spoustu faulů a přes obrovitou postavu disponuje solidní technikou i rychlostí. Nezapadne v plzeňské konkurenci jako Mahmutovič, Poznar, Tecl či Řezníček.

Pokud bude Chorý zdravý, což je u něj vzhledem k patáliím, o kterých Plzeň jistě ví, zásadní, vyplatí se jí. Až v okamžiku, kdy uvolní reprezentanta Krmenčíka do zahraničí.

To může být v létě, trenér Pavel Vrba se v zimní přípravě rozhodne, zda si Chorého nechá v týmu, aby se adaptoval, nebo ho pošle ještě do Olomouce hostovat a pomůže kamarádům vybojovat evropské poháry, což by v Sigmě, jež po návratu do ligy senzačně uhrála stejně bodů jako druhá Slavia, přivítali.

O co kouč sigmáků Václav Jílek v opačném případě přijde? O hlavní útočnou zbraň, kterou soupeři nesnášeli. Olomouci na špici odvedl černou práci, když si kryl míč mohutným tělem, mohli si spoluhráči na chvíli vydechnout.

Už během podzimu kvůli zranění kolene a karetní stopce chyběl ve čtyřech zápasech. Záložník Jakub Plšek jej sice nahradil třemi góly, ale i tak jeho absence byla znát citelně a je jasné, že se musí Sigma podívat po náhradě. Jenže kde vzít podobnou kvalitu za méně peněz?

Jeden tip bych pro sportovního manažera klubu Ladislava Mináře měl – nejde o Poznara, o kterém se mluví, ale olomouckého odchovance Martina Doležala.

V Jablonci není teď tolik vytěžovaný, je rychlý i důrazný, když se s ním bude pracovat, může se zlepšovat. Jenže svým úprkem na sever Čech si zabouchl dveře na Andrův stadion, fanoušci ho nesnáší, takže by to vyžadovalo spoustu vysvětlování, tolerance a odpuštění...

Zato prodej Chorého příznivci Sigmy skousnout musí. S klauzulí, která byla hráčovou podmínkou při prodloužení smlouvy, těžko mohl klub něco dělat. Navíc 20 milionů korun je v rámci ligy slušný balík a Olomouc ho v rozpočtu potřebuje.

Ano, kdyby se dostala do evropských pohárů a Chorému se tam povedl třeba jen zápas, vyletěla by cena několikanásobně výš.

Ale to už je bingo Plzně. I tak se mnohým fanouškům Olomouce zastesklo po dávné době, kdy klub odchovance prodával do zahraničí přímo a neposiloval českou špičku, svou konkurenci, řekněme.

„Na jednu stranu je doba jinde, na druhou, abychom hráče prodávali přímo do ciziny, to nemůže být otázka jen nadstandardní půlsezony, ale chtělo by to aspoň dvě sezony, aby se hráč i klub zviditelnili kvalitou,“ říká Minář. „Ale celkově by měl být cíl klubu takový, aby byl na tom ekonomicky tak, že by mohl dlouhodobě hrát o nejvyšší příčky, a to je ještě kus cesty před námi.“

Aby Sigma po cestě kráčela, nesmí prodat v zimě druhou oporu. To už by byla pro ambiciózní tým, který fotbalem baví, zásadní rána.