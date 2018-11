Olomoucký Jemelka po Teplicích: Bod bereme, ale měli jsme i na víc

„Ten bod z venku je plusový, konečně jsme nedostali gól, takže ho asi bereme,“ pochvaloval si 23letý obránce.

Co se přesně stalo na čáře po hlavičce Jakuba Hory? Vypadalo to, že jste patičkou poslal míč do břevna a od něj ven.

Ani nevím, jak to přesně bylo. Přetažený centr na zadní tyč vracel Hora před bránu, snažil jsem se odstavit Vaněčka a pak jsem to já nebo Sláďa (Martin Sladký) kopl do břevna. Ani nevím, jestli to bylo za čárou, nebo... naštěstí to rozhodčí neuznal. Bylo to o fous.

První poločas jste byli lepší vy, ten druhý spíše Teplice. Vnímali jste to tak i na hřišti?

Asi ano. Domácí si v kabině asi něco řekli, vystřídali dva hráče a vletěli na nás. Připravili se na nás ve druhém poločase dobře a nám se hra nedařila tak jako v první půlce. Nemohli jsme se dostat do hry, naštěstí jsme to ubránili. Konečně nula vzadu.

Jaký má pro vás význam jeden získaný bod?

Je to plusový bod. Týmy pod námi naštěstí prohrály, takže jsme se lehce posunuli. Hlavně jsme teď pět zápasů neprohráli, což je pro nás určitě dobře.

Není bod po dobrém aktivním výkonu pro Sigmu málo?

Šli jsme do zápasu s tím, že nesmíme inkasovat jako první a vlastně nesmíme inkasovat vůbec, abychom si nějaký bod odvezli. Měli jsme možná i na víc, šancí jsme měli možná na dva zápasy, tolik jsme si jich za poslední dobu nevypracovali. Takže i s předvedenou hrou můžeme být docela spokojení.

Vnímali jste, že týmy ze dna - Slovácko, Karviná i Dukla - prohrály?

Ano, před zápasem jsme si říkali, že se chceme posunout do středního bloku tabulky. Naštěstí týmy pod námi prohrály a ten jeden bod je pro nás tím plusový a maličko se posuneme.

Máte sérii pěti zápasů bez porážky, konečně se vám začalo dařit?

Nevím, jestli se dá říct dařit. Spíš jsme měli soupeře ze spodní části tabulky, takže jsme začali trochu uhrávat body. Doufám, že už to půjde jen nahoru a nebudeme tápat dole v tabulce. Sezona je dlouhá, snad se to otočí na naši stranu a začneme konečně vyhrávat.