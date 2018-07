Záložník Moulis v Olomouci zaujal jen jako žolík. A tak je v Teplicích

V sobotní generálce proti Sokolovu (3:0) byli v základní sestavě Teplic oba, ačkoli hroťák Vaněček už podepsal smlouvu od ledna se skotským klubem Hearts of Midlothian, jehož nabídku upřednostnil před olomouckou. I když té si považuje.

Vaněček ocenil nabídku Sigmy

„Obě nabídky přišly naráz. Olomouc byla dost konkrétní, několikrát jsem se s nimi sešel. Nabídli mi hodně nadstandardní podmínky, z toho hlediska to bylo zajímavé. Stejně jako spolupráce s panem trenérem Jílkem, kterého znám z mládežnických reprezentací. I to, že mají možnost hrát evropské poháry. Lákalo mě to. Ale když jsem si dal všechna pro a proti, vyšel mi z toho Hearts, protože si můžu plnit sen,“ vysvětlil Vaněček svou volbu. „Olomoucká nabídka se dost blížila skotské,“ oceňuje snahu Sigmy, kterou čeká 3. předkolo Evropské ligy.

To bylo pro Vaněčka lákadlo, ale ostrovní fotbal je jeho srdeční záležitostí, teď své srdce věnoval – snad symbolicky – skotskému klubu Hearts of Midlothian. „Odmalička mám sen hrát na ostrovech, a když přišla tahle nabídka, nedala se odmítnout,“ podotkl. „Je to úžasný klub s velkou historií. A jsem nadšený, že budu jeho součástí. Na každý domácí ligový zápas chodí přes dvacet tisíc lidí, což je něco neskutečného.“ Vaněček navíc sní, že se třeba posune až do anglické ligy jako dříve ze stejného klubu Rudolf Skácel či Roman Bednář.

„Smlouvu na 2,5 roku mám podepsanou, platí od 1. ledna 2019. Rád bych se ale do Skotska přesunul už teď,“ svěřil se top střelec sklářů v minulé ligové sezoně, v níž nasázel 10 gólů. Za Teplice skóroval i do sítě Sokolova. „Oznámil jsem oběma klubům, že bych rád odešel už teď, protože je to pro mě obrovská výzva. Teplice potvrdily, že už přišla nabídka ze Skotska. Teď už je to na manažerech a klubech, ne na m ně.“ V Hearts se potká také s někdejším brankářem Sigmy Zdeňkem Zlámalem.

Moulise návrat domů potěšil

Zatím se ale potkává v jedné kabině s Moulisem, který se sice v generálce netrefil, ale první zásah za Teplice zaznamenal už v premiéře proti třetiligovému Litoměřicku (6:0), když se prosadil pěkně z dálky.

„Měl jsem tam víc střel, škoda, že mi tam padl jen jeden gól. Ale jsem rád i za něj,“ usmál se. „Bylo to fajn, hrál jsem zápas asi po 14 dnech, jsem rád, že jsem dal i gól, je to pro mě povzbuzení,“ říkal v klubové televizi Moulis. „Je super, že jsem zpátky v Teplicích. Jsem moc rád, že mi daly šanci, abych se tady na druhý pokus prosadil víc,“ přeje si 27letý ofenzivní univerzál.

Letní dril absolvoval ještě v Olomouci a po přípravě se cítí v dobré kondici. „Příprava nebyla jednoduchá, ale musím říct, že to bylo všechno na hřišti s míčem, většinou herní. V terénu jsme toho moc nenaběhali. Myslím, že jsem připravený dobře, a uvidíme v lize, jak to bude šlapat,“ přemítal. „S trenérem Šmejkalem jsme zatím mluvili jen chvilku, říkal jsem mu, že se nejlíp cítím vpravo na křídle, ale kam mě dá, tam budu hrát,“ nevybírá si hráč s 54 ligovými starty, v nichž dal 4 branky.

V Sigmě se během tří let neprosadil do základní sestavy. V minulé sezoně nastoupil do 23 zápasů většinou jako žolík. Ukazoval rychlost i odvahu na křídle. Dal dvě důležité branky, které Olomouci pomohly ke čtyřem bodům (proti Liberci a Ostravě), a přispěl tak Sigmě k zisku čtvrtého místa i předkolu Evropské ligy. Přesto se mezi podařené přestupy na Hané počítat nebude.