Olomouc se musí v Teplicích obejít bez klíčového Kalvacha. Kdo za něj?

Za Sigmu na podzim naskočil do sedmi utkání a v žádném nezklamal. Teď by se trenérovi Václavu Jílkovi tuze hodil. Bude totiž poprvé v sezoně postrádat „nepostradatelného“ Lukáše Kalvacha, hráče s mimořádnou důležitostí pro hru modrých. Tím spíš, že po odchodu Obročníka druhého typického defenzivního záložníka nemají.

I proto, když Kalvach v minulém utkání proti Ostravě dostal zbytečnou druhou žlutou kartou, po které následuje červená, Jílek připustil: „Pro mě je to obrovská komplikace. Tvrdím, že je to v tuhle chvíli náš nejdůležitější hráč.“

Dvaadvacetiletý Kalvach hraje první sezonu v lize a počíná si jako mazák. Skvěle čte hru, díky čemuž získává ve strategicky důležitém prostoru ve středu hřiště spoustu míčů. Navíc je umí přesně poslat dál, zrychlit i zpomalit tempo. Roste z něj velký dispečer, byť ještě neskóroval. „Ale zase by bylo alibi schovávat se za to, že nám vypadl Kalvach a nejsme schopni ho nahradit. Musíme vymyslet variantu,“ přemítal Jílek. „Okamžitě v hlavě mi to naskakuje, možnosti jsou.“

Má jich několik. Níž se může zasunout David Houska, šestku hrával i ve druhé lize. Nebo hodí do vody nevyzkoušeného mladíka Slámu.

Teplice vs. Sigma v číslech 5 zápasů v řadě olomoučtí fotbalisté neprohráli a stále drží senzační třetí místo.

olomoučtí fotbalisté neprohráli a stále drží senzační třetí místo. 203 minut Olomouc neinkasovala a s 18 obdrženými góly je druhá nejlepší v lize.

Olomouc neinkasovala a s 18 obdrženými góly je druhá nejlepší v lize. 2 týmy v ligové sezoně ještě na domácím hřišti neprohrály – Teplice a Olomouc.

Ale nejpravděpodobněji se jeví varianta, že na štít vytáhne stopera Romana Poloma, který proti Ostravě odehrál vynikající utkání na místě vykartované opory Václava Jemelky, který se vrací na plac.

A Polom zkušenosti ze zálohy má. „Můžeme se vrátit k druholigovému složení, máme tam i Romana Poloma, který hrával štítového hráče. Variant je víc a je třeba jen zvolit tu správnou a pak to potvrdit v Teplicích,“ přeje si Jílek. Sigma nemohla očekávat, že se jí Kalvach na pozici „zloděje míčů“ nevykartuje.

Ovšem bez Obročníka má z této ztráty hlubší vrásky.

„Kalvach hraje v pozici hráče, který se do těch situací dostává. Proti Baníku bych mu to vyčítal, myslím, že druhá karta byla zbytečná v prostoru, který nic neřešil. Chtěl uhasit brejkovou situaci, ale Fillo to udělal výborně. Píchl si balon nad něho, Kalvach už tam byl pozdě a složil ho. Měl to vykrokovat, jenom se navázat a k ničemu by nedošlo,“ vytkl Jílek hloupé vyloučení.

„Je to pro nás nepříjemné, protože Kalvi patřil k důležitým článkům sestavy, ale pokud pomýšlíme na pohárové příčky, tak musíme být schopni jednoho hráče nahradit. Něco jiného by bylo, kdyby najednou vypadli tři. Předtím v záloze vypadl Jirka Texl a povedlo se to, byť všichni vidí, že Kalvi je v jiné pozici a v sezoně odvádí nadstandardní výkony. Ale jsou tady hráči schopní ho na jeden zápas nahradit.“

Teplice - Olomouc Sledujte od 17.00 online.

Na alibistická prohlášení nemůže třetí tým tabulky pět kol před koncem sezony ani pomýšlet, byť jde o nováčka soutěže. Ale nebude to pro něj jediná ztráta. Chybět bude i kouč Jílek, jenž ještě jednou musí po urážkách rozhodčího na tribunu. A v Teplicích je mnohem dál k lavičce než v Olomouci, kde seděl hned za ní.

„Uvědomuji si, že to bude úplně jiné, ale asistent Laco Onofrej má moji plnou důvěru, o nárocích a způsobu vedení utkání přemýšlíme hodně podobně. Před zápasem si řekneme víc k případným situacím, ale o přestávce můžu do kabiny. Nebude v tom problém stejně jako minule,“ věří Jílek.

Nepříjemnou absenci řeší ovšem také Teplice; rovněž za červenou kartu pyká Vaněček, s osmi góly nejlepší střelec týmu. Zranění jsou i Hyčka s Vošahlíkem.

„Teplice v uvozovkách o nic nehrají, jsou v klidném středu. A uvolněnost je jejich devíza, nejsou pod tlakem. Je tam kvalita, dobrý mix zkušenosti v podobě Rezka, Kroba, Ljevakoviče a mladých hráčů, jako je Žitný, který do ligy naskočil v devatenácti rovnýma nohama a dal už čtyři góly. Venkovní zápasy jsou ale vždycky složité,“ očekává Jílek náročnou bitvu, ostatně Teplice s Olomoucí jako jediní drží v lize domácí neporazitelnost.

„Kouzlo Olomouce pořád pokračuje, není náhoda, že stále hrají nahoře o poháry. Když jsme hráli na podzim v Olomouci, byli obrovsky pracovití a poctiví. Je to tým složený z odchovanců a hráčů z regionu, takže za Sigmu bojují srdcem a je to na hřišti vidět,“ ocenil soka teplický obránce Tomáš Vondrášek. „Víme ale, že doma jsme obrovsky silní a půjdeme za třemi body.“

Ukáže se, že je Kalvach opravdu momentálně nenahraditelný?