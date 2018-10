Nejslabší výkon od mého návratu do Sparty, zlobil se Ščasný v Olomouci

V čem byl problém?

Nefungovalo nám skoro nic, začali jsme bohorovně, byť jsme měli zápas jakoby pod kontrolou. Ani nemá smysl vysvětlovat, že jsme věděli, že Olomouc podává dlouhodobě lepší výkony, než má výsledky. Ale nechali jsme se v prvních dvaceti minutách ukolébat tím, že máme zápas v uvozovkách pod kontrolou. Nebyli jsme nebezpeční, i když jsme měli dvě příležitosti, které měly skončit brankou. Jedna po závaru na začátku a hlavně pak Šural, kdyby vyřešil situaci dva na jednoho přihrávkou, tak šel Tetteh sám. Nedrželi jsme balon. Od 20. minuty do konce poločasu to byl nejhorší výkon za mého působení a dovolím si dokonce tvrdit, že vůbec za dobu, co jsem teď ve Spartě zpátky. Byli jsme po zásluze potrestaní.

Čím si to vysvětlujete?

Několik hráčů - a to teďka neberte jako výmluvu, nebylo v týdnu optimálním zdravotním stavu. Nabízí se otázka, proč hráli - no protože jsme v ten moment na daný post neměli lepší řešení. Ale kromě toho jsme hlavně na čtyřech postech nepodali optimální výkon. Tam se projevil v první půli obrovský rozdíl mezi námi a Olomoucí, která hrála rychle, kombinačně, chodila do soubojů a my jsme to do konce poločasu nezvládali. Ve druhé půli se opticky zdálo, že jsme ve hře, byli jsme lepší, ale bylo to taky tím, že se Olomouc zatáhla, hrála už jen na brejky. A bohužel co jsme si vytvořili, nedokázali jsme proměnit. Když v těchto zápasech urazíte fotbalového Boha, což my jsme udělali, tak pak i kdybychom hráli dva dny, gól nedáme. Nezbývá než popřát Olomouci, vyhrála zaslouženě.

Ukázalo vám utkání, že potrestaný Stanciu je pro vás nepostradatelný? Kromě Kangy nikdo neměl odvahu vymýšlet akce.

My jsme nehráli dobře dopředu, neměli jsme dobrý pohyb, týkalo se to hlavně Tetteha, který měl velké zdravotní problémy, ale den před zápasem mě utvrdil, že bude v pořádku, byť trénink nebyl úplně dobrý. Možná chyba, že šel od začátku. Věřil jsem mu, že se v zápase dostane do hry. Ale bylo to i tím, že další hráči vpředu nepodali optimální výkon. Stanciu samozřejmě chyběl, ale nemůžeme se spoléhat na jednoho hráče, musíme podat kvalitnější kolektivní výkon.

Za Olomouc naopak mohl nastoupit záložník Šimon Falta, který měl mít původně stopku. Co vy na to?

Nebylo to ani o výkonu Olomouce, který byl očekávaný - že bude hrát na hranici nasazení a toho, co umí. Nebylo to o Faltovi, bylo to opravdu o nás. Já se v tuhle chvíli k rozhodnutí, které v tomto případě bylo, nebudu vyjadřovat.

Musel jste uzpůsobit taktickou přípravu? Falta jako levák kope standardní situace a že bude moct nastoupit, jste se dozvěděli až v pátek večer, den před zápasem.

Ano, že bude hrát, by mě ve snu nenapadlo. Chystali jsme se na úplně jiné možnosti, ale to neovlivnilo zápas a náš výkon to neomlouvá.

Přijde vám reprezentační přestávka vzhledem k formě a zdravotnímu stavu některých hráčů vhod?

Pro nás je hlavně nemilé, že jsme prohráli dvakrát za sebou. Musíme si to vyhodnotit, dát se do pořádku. Kromě Tetteha tam byly další problémy; někteří hráči měli rodinné věci. Chceme hrát na špici, po pauze musíme nastoupit v jiném rozpoložení.