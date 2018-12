Trenérský souboj kamarádů. Uspěje Jílek, či Svědík?

Svědík vzájemné vztahy na vysoké úrovni potvrzuje: „Olomouc je dobře vedená, já si velmi vážím práce Vaška Jílka, je tam i můj kolega z Mladé Boleslavi Jirka Saňák, oba hlavně výborní lidé.“

Olomouc vs. Slovácko Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Body potřebují oba týmy. Aktuálně ještě o něco víc Olomouc, která se zadrhla; neskórovala už tři zápasy, čtyři kola nevyhrála a propadla se na čtrnácté místo. „Ale předvádí dobrou hru, která jen nemá efekt,“ tvrdí Svědík. „Doplácí na to, že neproměňuje šance, herní projev a další aspekty jsou velice dobré. Nikdy nevíte, kdy se střelecky probudí. Může přijít zápas, kdy něco trošku podceníte, někde zaváháte a Olomouc vás ztrestá.“

I tak na jedenácté Slovácko, které pod novým koučem Svědíkem dvakrát vyhrálo, když si překvapivě poradilo s Ostravou i Spartou, ztrácí jen tři body. I proto se na Andrově stadionu očekává velká bitva.

„Nesouhlasím, že by Olomouc byla něčím jiným než Sparta nebo Baník, bude to možná ještě těžší, zvlášť když jakoby musíme potvrdit výsledky, že to nebyla náhoda. Potvrzování očekávání bývá někdy tím nejtěžším,“ varuje Svědík.

Slovácký trenér Martin Svědík diriguje své svěřence v utkání proti Spartě.

Nálada je logicky lepší v Uherském Hradišti. „Je dobrá,“ přikývne Svědík. „Z kabiny od začátku cítím pozitivní emoce, teď aktuálně i euforii. Ale všichni si uvědomujeme, že jde jen o tvrdou práci, chceme se co nejlépe připravit na nadcházející zápas.“

Ostatně i na výhře nad Spartou našel vady. „Našel jsem je s Ostravou i teď. Vidím v mužstvu, že si to uvědomuje, řekli jsme si, co bylo špatně i dobře. Vytýkání má jeden velký cíl - posunout se dál, neopakovat ty věci, nebo je minimalizovat,“ povídá puntičkář Svědík. „Nejde o to, že na to čumíme, ale přenést vše na hřiště je tím nejdůležitějším. Měli jsme si co vyčíst, jsem hodně náročný na detaily.“ Například? „Neřeknu, tohle si hlídám, cokoliv řeknu, na to se soupeř může zaměřit,“ omlouvá se.

Martin Svědík při angažmá v Jihlavě.

Olomouci i Slovácku je vlastní kombinační hra, ale z té Svědík pragmaticky ubral, jeho svěřenci nenapadají tak vysoko, jsou kompaktní a hlavně vítězí.

„Slovácko se vyznačovalo kvalitou držení míče. To naprosto odbourali, hrají jednoduchý způsob hry s minimalizací rizika se snahou dohrávat situace u soupeře, a ne před vlastním pokutovým územím,“ všiml si Jílek.

„Olomouc zdobí kombinační fotbal s rotací hráčů. Otázkou je, jaké zvolí rozestavení,“ přemítá Svědík. „Mají řadu výborných hráčů ve středu pole, na krajích, útočníky, je to velmi dobře složené mužstvo, delší dobu pohromadě, vědí o sobě, mají automatismy.“

Václav Jílek a jeho emoce.

Sigma si zase bude muset dávat pozor na křídle na svého odchovance Jana Navrátila, naopak Jakub Petr ze sestavy vypadl. „Kuba poslední zápasy nenastupoval, nečekám, že by Martin Svědík měnil úspěšnou sestavu,“ tuší Jílek. „Honza Navrátil patří dlouhodobě k oporám týmu, nejen ve vzájemných zápasech. Od něj očekávám standardní výkon umocněný prostředím.“

Slovácko jde do zápasu v plné síle až na dlouhodobě zraněného Reinberka. „Nebude do konce podzimu. Škoda, je to kvalitní hráč, na Baníku hrál s bolestmi, velmi jsem si cenil, že i tak do zápasu šel a předvedl takový výkon. Takových kluků je tady víc. Já dokážu ocenit, že na hráčích vidím, že chtějí pomoct mužstvu, zlomit to, neschovávají se někde,“ váží si Svědík. „Kromě Kubaly, který měl střevní chřipku, je stav obstojný.“ Jak dopadne souboj trenérských kamarádů?